Жорсткий апокаліпсис: українські БпЛА атакували склад Wildberries під Москвою

Українські БпЛА атакували найбільший логістичний центр Wildberries під Москвою, столицю РФ затягнуло чорним димом.

Вранці 18 липня очевидці оприлюднили кадри з масштабною пожежею та стовпом темного диму, повідомляє у своєму телеграм-каналі військкор Андрій Цаплієнко.

Виявилось, що так ефектно горить склад Wildberries після української атаки. Цей логістичний центр у Підмосков’ї обробляє близько 10% замовлень від загального обороту Росією.

За одним з відеозаписів OSINT-аналітик ASTRA встанови, що склад Wildberries, що горить, знаходиться в Електросталі Московської області.

Росіяни коментують масштабною пожежу словами “Жорсткий такий апокаліпсис. Сонце там намагається вилізти”.