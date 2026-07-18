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Жорсткий апокаліпсис: українські БпЛА атакували склад Wildberries під Москвою

Події 08:53   18.07.2026
Оксана Якушко
Жорсткий апокаліпсис: українські БпЛА атакували склад Wildberries під Москвою

Українські БпЛА атакували найбільший логістичний центр Wildberries під Москвою, столицю РФ затягнуло чорним димом. 

Вранці 18 липня очевидці оприлюднили кадри з масштабною пожежею та стовпом темного диму, повідомляє у своєму телеграм-каналі військкор Андрій Цаплієнко.

Виявилось, що так ефектно горить склад Wildberries після української атаки. Цей логістичний центр у Підмосков’ї обробляє близько 10% замовлень від загального обороту Росією.

За одним з відеозаписів OSINT-аналітик ASTRA встанови, що склад Wildberries, що горить, знаходиться в Електросталі Московської області.

Росіяни коментують масштабною пожежу словами “Жорсткий такий апокаліпсис. Сонце там намагається вилізти”.

 

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2026 в 08:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські БпЛА атакували найбільший логістичний центр Wildberries під Москвою, столицю РФ затягнуло чорним димом. ".