Під завалами після обстрілу у Високому знайшли фрагменти тіла – подробиці ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що протягом минулої доби загасили 20 пожеж, десять із них виникли внаслідок обстрілів РФ.

Так напередодні ворог атакував БпЛА Високий. Прилетіло по цивільному підприємству – почалася пожежа на площі 1200 квадратних метрів. Горіла триповерхова виробнича будівля, також пошкоджені розташовані поруч об’єкти. Під час гасіння пожежі та розбирання завалів рятувальники виявили фрагменти тіла загиблого чоловіка.

“Протягом дня російські війська завдали ударів безпілотниками по пшеничних полях Харківщини. Унаслідок атак сталися 2 пожежі на території Лозівського району, ще по одній в Чугуївському та Берестинському. В Олексіївській громаді горіли поле пшениці на площі 0,7 га та суха трава, у Лозівській — поле зернових культур на площі 200 м кв., в Чугуївській ліквідовано пожежу на полі з пшеницею площею 12 га, а Старовірівській горіло жито на корені площею 1 га. Співробітники ДСНС спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди та працівниками фермерських господарств оперативно ліквідували пожежі й не допустили поширення вогню на інші посіви”, – додали у ДСНС.