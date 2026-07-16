Без очільників МЗС і Міноборони: ВР затвердила новий склад уряду, список

Кадрові зміни в уряді – сьогодні Верховна рада затвердила новий склад Кабміну. Не призначили тільки очільників МЗС та Міноборони.

За даними нардепа Ярослава Железняка, «за» новий склад уряду проголосували 264 парламентарі.

Зокрема, нардепи проголосували за призначення:

Дениса Шмигаля — на посаду першого віцепрем’єр-міністра України – міністра енергетики України;

Тетяни Бережної — на посаду віцепрем’єр-міністра України з гуманітарної політики – міністра культури України;

Всеволода Ченцова — на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Віталія Безгіна — на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Матвія Бідного — на посаду міністра молоді та спорту України;

Андрія Бутенка — на посаду міністра освіти і науки України;

Івана Вигівського — на посаду міністра внутрішніх справ України;

Тараса Висоцького — на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;

Миколу Калашника — на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Віталія Кіма — на посаду міністра у справах ветеранів України;

Олександра Кравченка — на посаду міністра економіки та довкілля України;

Віктора Ляшка — на посаду міністра охорони здоров’я України;

Сергія Марченка — на посаду міністра фінансів України;

Дениса Маслова — на посаду міністра юстиції України;

Дениса Улютіна — на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Оксани Ферчук — на посаду міністра цифрової трансформації України.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення нового прем’єр-міністра. Ним став Сергій Корецький, який до цього очолював правління НАК “Нафтогаз”. “За” проголосували 289 парламентарів.