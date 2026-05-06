“Відкат назад”. Реакція на новий Цивільний кодекс, у Харкові збирають мітинг

28 квітня Верховна Рада схвалила в першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу № 15150. Чому ним невдоволені та навіть планують протестувати у Харкові?

“Про рівність зараз говорити достатньо важко, особливо зараз. Думаю, ви в курсі всі ці моменти, пов’язані з новим проєктом Цивільного кодексу, де дуже серйозний відкат назад відбувається. Там, по-перше, водяться такі поняття, як, наприклад, “доброзвичайність”. Тобто, що це таке, ніхто взагалі не розуміє. Ідея така, що якщо, наприклад, чоловік може, я не знаю, бити жінку, але робить це не просто так, а із “доброзвичайності”, то це, в принципі, допустимо. Там є моменти, пов’язані з тим, що якщо у жінки, яка залишається з дітьми, у неї достатній доход, то можна, щоб чоловік не платив аліменти. Ну, я мовчу про одностатеві партнерства, вони там заборонені. Ну, і є ще багато різних моментів”, – розповіла МГ “Об’єктив” Тетяна Чернецька, віцеголова ГО “Центр гендерної культури”.

Вона зазначила, що вже підготувати звернення до голови ВР Руслана Стефанчука.

“Там понад 80 організацій підписали, це по всій Україні. І я думаю, що почнуться скоро знову якісь виступи, будуть мітинги. Це тема, яка дуже актуальна, тому що це такий відкат. І це реальний бар’єр на шляху до ЄС. Тому що нас не візьмуть туди. У нас з одного боку, президент постійно говорить про те, що нас в 2027-му мають прийняти в ЄС. А з іншого боку, приймаються такі абсолютно патріархатні закони. Ну, ще не прийняли, будемо сподіватися, що не зроблять. Але тенденція дуже погана”, – вважає Чернецька.

Протестувати у місті проти нового Цивільного кодексу планують сьогодні, 6 травня. Мітинг анонсувала ГО “Харківське жіноче об’єднання “Сфера”.

“Ми закликаємо владу не приймати новий Цивільний кодекс у чинній редакції, адже він суперечить європейським стандартам. Окрім цього, новий Цивільний кодекс обмежує права жінок, дітей та ЛГБТК+ людей і створює ризики обмеження свободи слова. Він також послаблює захист власності, несе ризики легалізації незаконної приватизації та відкриває шлях до дерибану землі й природоохоронних територій”, – йдеться у дописі.

Збиратися планують ввечері біля станції метро “Університет”.