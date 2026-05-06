«Як людям в очі дивитись?». Чому проїзд залишається безкоштовним – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов пояснив, чому в місті продовжують зберігати безкоштовний проїзд.

«Є військове місто, воно відрізняється від інших міст. І сьогодні неможливо вводити платний проїзд. Бо метрополітен працює у нас як укриття, лунає постійно повітряна тривога. Як брати кошти з людей, за те, що вони, рятуючи своє життя, спускаються в метрополітен? Як людям в очі дивитись? Це про людяність, це про нашу незламність, про людей, які залишились у Харкові, які під постійними обстрілами, яким потрібно доїжджати до місця роботи, коли лунають повітряні тривоги. Їм потрібно користуватися транспортом. Сьогодні такі обставини, що нам потрібно робити все для людей, щоб вони залишались. Як стимулювати – і це теж потрібна державна політика. Не потрібно усіх під одну гребінку. Тут прифронтові міста, тут тилові – умови у всіх однакові. Та ні, не однакові. У нас життя інше, ризики зовсім інші», – сказав міський голова в інтерв’ю «Новини. LIVE».

Терехов підкреслив, що за рахунок безкоштовного проїзду жителі можуть зекономити певні гроші.

«На ті ж самі комунальні послуги, медикаменти. А куди ти будеш дівати тисячі вимушених переселенців? За які кошти вони будуть жити взагалі? Так у нас комунальний транспорт безкоштовний, це вибір наших харків’ян. Бо наш бюджет, який сьогодні утримує безкоштовний проїзд – це кошти наших містян. І ми ці кошти, які заробляють наші харків’яни, повертаємо їм», – зазначив мер.