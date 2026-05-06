У ДСНС показали фото з місця ранкового «прильоту» в Харкові
У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли про наслідки ранкових ударів у Харкові.
Рятувальники повідомили: російський безпілотник вдарив поблизу приватного будинку у Новобаварському районі. Внаслідок «прильоту» виникла пожежа на площі 120 квадратних метрів – пошкоджені будинки.
Відомо про двох постраждалих. Жінки отримали гостру стресову реакцію.
“Рятувальники оперативно ліквідували наслідки обстрілу. На місці події працювали оперативні підрозділи та психологи ДСНС, а також медики, правоохоронці та волонтери“, – зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, вранці 6 травня МГ «Об’єктив» повідомляла, що росіяни атакували два райони Харкова. У Новобаварському – БпЛА вдарив біля приватного будинку. Постраждали дві жінки. Також зафіксували «приліт» у Шевченківському районі. Подробиць про другий удар не повідомляли.
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 09:38;