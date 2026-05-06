Live

На півночі регіону було складніше: дані Генштабу на 08:00

Україна 08:04   06.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На півночі регіону було складніше: дані Генштабу на 08:00

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Харківщині було 14 боїв. 

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 12 разів біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки, Стариці, Лимана та Ізбицького.

На Куп’янському – СОУ стримали два штурми ворога в районі Радьківки та Кіндрашівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 13 ракет, здійснив 77 авіаційних ударів, скинув 244 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10301 дрон-камікадзе та здійснив 3651 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 102 – із реактивних систем залпового вогню“, – написали в Генштабі.

Втрати росіян сьогодні такі:

Читайте також: Харків під ударом БпЛА: «прильоти» у двох районах

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: у передмісті Харкова через “прильоти” пошкоджені більше сотні домів
Синєгубов: у передмісті Харкова через “прильоти” пошкоджені більше сотні домів
06.05.2026, 08:49
На півночі регіону було складніше: дані Генштабу на 08:00
На півночі регіону було складніше: дані Генштабу на 08:00
06.05.2026, 08:04
Харків під ударом БпЛА: «прильоти» у двох районах
Харків під ударом БпЛА: «прильоти» у двох районах
06.05.2026, 07:05
Сьогодні 6 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 травня 2026: яке свято та день в історії
06.05.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 6 травня: ранок у місті почався з вибухів
Новини Харкова — головне 6 травня: ранок у місті почався з вибухів
06.05.2026, 08:17
Атака по залізниці й оаза на Журавлівці у Харкові – підсумки 5 травня
Атака по залізниці й оаза на Журавлівці у Харкові – підсумки 5 травня
05.05.2026, 23:08

Новини за темою:

06.05.2026
На півночі регіону було складніше: дані Генштабу на 08:00
06.05.2026
Харків під ударом БпЛА: «прильоти» у двох районах
05.05.2026
За добу на Харківщині 40 постраждалих через обстріли, вісім загиблих
05.05.2026
Дві ракети атакували вранці Харків: пошкоджена багатоповерхівка (доповнено)
04.05.2026
Вибухи лунають у Харкові – куди прилетіло


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На півночі регіону було складніше: дані Генштабу на 08:00», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 08:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Харківщині було 14 боїв. ".