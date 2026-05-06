На півночі регіону було складніше: дані Генштабу на 08:00

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Харківщині було 14 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 12 разів біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки, Стариці, Лимана та Ізбицького.

На Куп’янському – СОУ стримали два штурми ворога в районі Радьківки та Кіндрашівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 13 ракет, здійснив 77 авіаційних ударів, скинув 244 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10301 дрон-камікадзе та здійснив 3651 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 102 – із реактивних систем залпового вогню“, – написали в Генштабі.

Втрати росіян сьогодні такі: