За добу на Харківщині 40 постраждалих через обстріли, вісім загиблих

Харків, а також 15 населених пунктів області, обстріляв ворог за добу. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, через обстріли загинули вісім людей, 40 – постраждали.

“У м. Мерефа загинули 68-, 55-, 63-річні чоловіки та 74-, 41-, 52-річні жінки, постраждала 31 людина, зокрема хлопці 2, 16 і 17 років; у сел. Безлюдівка зазнали гострої реакції на стрес 42- і 69-річні жінки та 69-річний чоловік; у сел. Пересічне Солоницівської громади постраждала 41-річна жінка; у с. Світличне Золочівської громади постраждав 55-річний чоловік; у с. Іванівка Чугуївської громади постраждала 75-річна жінка; у с. Андріївка Донецької громади загинув 47-річний чоловік, постраждали 41- і 53-річні чоловіки; у с. Захарівка Вовчанської громади загинув 70-річний чоловік. Також медики надали допомогу 43-річному чоловіку, який 1 травня зазнав поранень у сел. Слатине Дергачівської громади”, – уточнив Синєгубов.

По Харківщині окупанти випустили таке озброєння:

шість ракет;

два КАБи;

17 БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

дев’ять БпЛА типу «Молния»;

три fpv-дрони;

27 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є руйнування у Харкові, а також Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області.