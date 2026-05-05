За добу на Харківщині 40 постраждалих через обстріли, вісім загиблих

Події 08:47   05.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків, а також 15 населених пунктів області, обстріляв ворог за добу. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, через обстріли загинули вісім людей, 40 – постраждали.

У м. Мерефа загинули 68-, 55-, 63-річні чоловіки та 74-, 41-, 52-річні жінки, постраждала 31 людина, зокрема хлопці 2, 16 і 17 років; у сел. Безлюдівка зазнали гострої реакції на стрес 42- і 69-річні жінки та 69-річний чоловік; у сел. Пересічне Солоницівської громади постраждала 41-річна жінка; у с. Світличне Золочівської громади постраждав 55-річний чоловік; у с. Іванівка Чугуївської громади постраждала 75-річна жінка; у с. Андріївка Донецької громади загинув 47-річний чоловік, постраждали 41- і 53-річні чоловіки; у с. Захарівка Вовчанської громади загинув 70-річний чоловік.  Також медики надали допомогу 43-річному чоловіку, який 1 травня зазнав поранень у сел. Слатине Дергачівської громади”, – уточнив Синєгубов.

По Харківщині окупанти випустили таке озброєння:

  • шість ракет;
  • два КАБи;
  • 17 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • дев’ять БпЛА типу «Молния»;
  • три fpv-дрони;
  • 27 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є руйнування у Харкові, а також Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 08:47;

