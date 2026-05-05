За добу на Харківщині 40 постраждалих через обстріли, вісім загиблих
Харків, а також 15 населених пунктів області, обстріляв ворог за добу. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, через обстріли загинули вісім людей, 40 – постраждали.
“У м. Мерефа загинули 68-, 55-, 63-річні чоловіки та 74-, 41-, 52-річні жінки, постраждала 31 людина, зокрема хлопці 2, 16 і 17 років; у сел. Безлюдівка зазнали гострої реакції на стрес 42- і 69-річні жінки та 69-річний чоловік; у сел. Пересічне Солоницівської громади постраждала 41-річна жінка; у с. Світличне Золочівської громади постраждав 55-річний чоловік; у с. Іванівка Чугуївської громади постраждала 75-річна жінка; у с. Андріївка Донецької громади загинув 47-річний чоловік, постраждали 41- і 53-річні чоловіки; у с. Захарівка Вовчанської громади загинув 70-річний чоловік. Також медики надали допомогу 43-річному чоловіку, який 1 травня зазнав поранень у сел. Слатине Дергачівської громади”, – уточнив Синєгубов.
По Харківщині окупанти випустили таке озброєння:
- шість ракет;
- два КАБи;
- 17 БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- дев’ять БпЛА типу «Молния»;
- три fpv-дрони;
- 27 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є руйнування у Харкові, а також Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області.
Читайте також: Інтенсивність боїв знижується: п’ять атак було на Харківщині за добу
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «За добу на Харківщині 40 постраждалих через обстріли, вісім загиблих», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 08:47;