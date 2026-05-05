Інтенсивність боїв знижується: п’ять атак було на Харківщині за добу

Про те, як минула доба на фронті на Харківщині, повідомив уранці 5 травня Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували чотири рази біля Приліпки, Стариці та Амбарного.

На Куп’янському – був один бій у районі Радьківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 75 авіаційних ударів, скинув 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9649 дронів-камікадзе та здійснив 3572 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 33 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у ГШ.

