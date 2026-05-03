Де сьогодні точилися бої на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Україна 16:08   03.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У неділю, 3 травня, українські захисники відбили дві атаки росіян на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ. 

На півночі від Харкова окупанти атакували двічі у бік Лимана та Митрофанівки.

На Куп’янському напрямку боєзіткнень не зафіксували.

Вранці МГ “Об’єктив” повідомляла, що на Куп’янщині протягом минулої доби було відносне затишшя. У суботу, 2 травня, на Харківщині було сім бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ. На півночі від Харкова ворог намагався прорватися шість разів у районі Стариці, Приліпки, Лимана, Ізбицького та Охрімівки. На Куп’янському – СОУ відбили одну атаку росіян у бік Новоплатонівки.

Де сьогодні точилися бої на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
