Где сегодня шли бои на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
В воскресенье, 3 мая, украинские защитники отбили две атаки россиян на Харьковщине, передает Генштаб ВСУ.
На севере от Харькова оккупанты атаковали дважды в сторону Лимана и Митрофановки.
На Купянском направлении боестолконовений не зафиксировали.
Утром МГ «Объектив» сообщала, что на Купянщине в течение минувших суток было относительное затишье. В субботу, 2 мая, в Харьковской области было семь боестолкновений, передает Генштаб ВСУ. На севере от Харькова враг пытался прорваться шесть раз в районе Старицы, Прилипки, Лимана, Избицкого и Охримовки. На Купянском – СОУ отбили одну атаку россиян в сторону Новоплатоновки.
Читайте также: Атаки РФ на объекты водоснабжения: что происходит в Харькове, ответил Терехов
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Где сегодня шли бои на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 мая 2026 в 16:08;