Где сегодня шли бои на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

Украина 16:08   03.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В воскресенье, 3 мая, украинские защитники отбили две атаки россиян на Харьковщине, передает Генштаб ВСУ. 

На севере от Харькова оккупанты атаковали дважды в сторону Лимана и Митрофановки.

На Купянском направлении боестолконовений не зафиксировали.

Утром МГ «Объектив» сообщала, что на Купянщине в течение минувших суток было относительное затишье. В субботу, 2 мая, в Харьковской области было семь боестолкновений, передает Генштаб ВСУ. На севере от Харькова враг пытался прорваться шесть раз в районе Старицы, Прилипки, Лимана, Избицкого и Охримовки. На Купянском – СОУ отбили одну атаку россиян в сторону Новоплатоновки.

