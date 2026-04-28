Сложнее на севере – как прошли сутки на фронте в Харьковской области
В течение минувших суток СОУ отбили 22 атаки россиян. Напряженнее ситуация была на севере региона, отметили в Генштабе ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 18 раз около Волчанска, Старицы, Терновой, Охримовки, Бочкового и Колодезного.
На Купянском – зафиксировали четыре боя вблизи Новоосинового, Кондрашовки, Купянска и Ковшаровки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений. Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, сбросив 247 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6251 дрон-камикадзе и осуществил 2283 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 34 из реактивных систем залпового огня», – пишут в Генштабе.
Потери россиян следующие:
Читайте также: ФАБ-3000 может упасть на дома в Белгороде – Коваленко
Новости по теме:
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 08:06;