Live

Сложнее на севере – как прошли сутки на фронте в Харьковской области

Украина 08:06   28.04.2026
В течение минувших суток СОУ отбили 22 атаки россиян. Напряженнее ситуация была на севере региона, отметили в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 18 раз около Волчанска, Старицы, Терновой, Охримовки, Бочкового и Колодезного.

На Купянском – зафиксировали четыре боя вблизи Новоосинового, Кондрашовки, Купянска и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений. Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, сбросив 247 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6251 дрон-камикадзе и осуществил 2283 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 34 из реактивных систем залпового огня», – пишут в Генштабе.

Потери россиян следующие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сложнее на севере – как прошли сутки на фронте в Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 08:06;

