Чем били россияне по Харькову и области – Синегубов сообщил детали

Происшествия 08:44   01.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Фото: пресс-служба ХОВА

В течение минувших суток из-за обстрелов россиян пострадали девять людей, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В Харькове пострадали женщины 34, 58, 65, 76 лет; в с. Дегтяри Богодуховской громады получили ранения 38-летняя женщина; в с. Постольное Золочевской громады пострадали женщины 54 и 87 лет; в г. Богодухов подверглась острой реакции на стресс 39-летняя женщина; в с. Сулиговка Оскольской громады пострадал 34-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону прилетело такое вооружение:

  • ракета (тип устанавливается);
  • РСЗО;
  • КАБ;
  • 13 БпЛА типа «Герань-2»;
  • пять БпЛА типа «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • 32 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

Читайте также: Массированная атака БпЛА на Харьков: есть пострадавшие, горели гаражи

  Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 08:44;

