Чем били россияне по Харькову и области – Синегубов сообщил детали
Фото: пресс-служба ХОВА
В течение минувших суток из-за обстрелов россиян пострадали девять людей, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове пострадали женщины 34, 58, 65, 76 лет; в с. Дегтяри Богодуховской громады получили ранения 38-летняя женщина; в с. Постольное Золочевской громады пострадали женщины 54 и 87 лет; в г. Богодухов подверглась острой реакции на стресс 39-летняя женщина; в с. Сулиговка Оскольской громады пострадал 34-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
За сутки по региону прилетело такое вооружение:
- ракета (тип устанавливается);
- РСЗО;
- КАБ;
- 13 БпЛА типа «Герань-2»;
- пять БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон;
- 32 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.
• Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 08:44;