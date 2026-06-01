Чем били россияне по Харькову и области – Синегубов сообщил детали

В течение минувших суток из-за обстрелов россиян пострадали девять людей, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали женщины 34, 58, 65, 76 лет; в с. Дегтяри Богодуховской громады получили ранения 38-летняя женщина; в с. Постольное Золочевской громады пострадали женщины 54 и 87 лет; в г. Богодухов подверглась острой реакции на стресс 39-летняя женщина; в с. Сулиговка Оскольской громады пострадал 34-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону прилетело такое вооружение:

ракета (тип устанавливается);

РСЗО;

КАБ;

13 БпЛА типа «Герань-2»;

пять БпЛА типа «Молния»;

fpv-дрон;

32 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.