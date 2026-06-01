Новости Харькова — главное за 1 июня: атака БпЛА на город, удар по Мерефе

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

23:10

Главные события суток в видеодайджесте

22:17

Село Новоплатоновку Боровской громады зачистили от россиян воины 115-й отдельной механизированной бригады

Об этом сообщает Официальный канал Группировки объединенных сил.

Воины показали видео зачистки от российских захватчиков села Новоплатоновка при поддержке наземного роботизированного комплекса.

«При выполнении задачи применялся наземный роботизированный комплекс, который обеспечил огневое прикрытие и помог украинским воинам выполнить поставленные задачи», — говорится в официальном сообщении.

17:50

На севере Харьковщины больше всего боев с начала суток — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне четыре раза пытались прорвать оборону возле населенных пунктов Ветеринарное, Старица и Прилепки, сообщает Генштаб ВСУ.

Один бой идет сейчас.

На Купянском направлении оккупанты один раз штурмовали позиции украинских подразделений возле Куриловки.

16:48

Когда откроют часть харьковской окружной: ответ Службы восстановления

«Эта часть харьковской окружной дороги – один из тех маршрутов по которым проводятся активные мероприятия врага. Там зафиксировано попадание с летальным случаем в транспортное средство, которое обслуживало логистические потребности одного из наших подрядчиков. Погиб водитель – Кравченко Андрей Семенович. Это трагическое событие для нас. В результате этого мы полностью закрыли движение по этому участку окружной дороги, чтобы не подвергать других пользователей опасности», — рассказал в эфире «Новости. LIVE» начальник службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев.

Он уточнил, что сейчас там проводят комплексные мероприятия по обеспечению безопасности движения. Когда кольцевую откроют – он отвечать не стал.

«Я бы не хотел раскрывать каких-либо деталей относительно временных ограничений, потому что это может сыграть в пользу врага. Точного ответа не предоставлю. После того как мероприятия будут проведены, там откроют движение, но с соответствующими рекомендациями – без необходимости не использовать это направление для движения», — сказал Алексе

14:33

Враг ударил по Мерефе

Предварительно, оккупанты применили ракету, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент информация о пострадавших не поступала. На месте работают все экстренные службы. Устанавливаем обстоятельства обстрела», – пишет Синегубов.

13:14

Около 10:00 армия РФ ударила БпЛА по городу Лозовая

«В результате попадания произошло возгорание рядом с АЗС и СТО. Без пострадавших. Предварительно, российская армия применила ударный беспилотник типа «Герань-2», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

12:11

98 ударов, пострадали 88 горожан: Терехов о мае в Харькове

В мае враг 98 раз обстрелял Харьков, это чуть меньше, чем в апреле, сообщает мэр Игорь Терехов. В основном оккупанты атаковали город БпЛА, однако зафиксировали и «прилеты» ракет.

«Начинается лето. Однако для Харькова смена сезона не принесла облегчения – ситуация остается сложной, а интенсивность вражеских атак стабильно высокой. В мае враг продолжил испытывать на городе свой арсенал. Мы фиксировали массированные налеты «Шахедов», удары БпЛА «V2U», «Молния», «Ланцет» и «Гербера», а также атаки FPV-дронами и ракетами», — отмечает городской голова.

В результате атак пострадали 88 харьковчан, в том числе 15 детей. Один человек погиб.

«Под прицелом постоянно находилась критическая и гражданская инфраструктура. Также агрессор бил по бизнес-площадкам, учебным заведениям, железнодорожным узлам, а в начале месяца совершил целенаправленную серию ударов по автозаправочным станциям», — говорит Терехов.

11:06

Взрывы опять звучат в Харькове: под атакой Немышлянский район

Утром 1 июня начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне выпустили БпЛА по Харькову. Под ударом оказался Немышлянский район. Известно о пострадавшем 37-летнем мужчине. Медики уже оказывают ему необходимую помощь.

«Повреждена АЗС, четыре автомобиля, рекламные борды. Профильные службы устраняют последствия удара», – добавил Синегубов.

09:58

Ночью по Харькову было 11 «прилетов»

Из них десять — в результате ударов «Шахедами» и один — БпЛА «Молния», уточнили в пресс-службе горсовета. Пострадали четыре района: Основянский, Слободской, Киевский, Холодногорский.

По данным облпрокуратуры:

▪️В Основянском районе около 00:25 БпЛА влетел в гаражи возле многоквартирного дома. Два гаража полностью разрушены. Также повреждены жилые дома и автомобили. Две женщины в возрасте 49 и 34 лет получили ранения, у 65-летней женщины — острый стресс.

▪️В Холодногорском районе ориентировочно в 02:35 БпЛА (предположительно, «Молния») попал в дерево вблизи жилой застройки. В трех частных домах выбиты окна.

▪️В Слободском районе зафиксировано попадание в землю недалеко от остановки общественного транспорта. Повреждены окна в квартирах жилого дома.

08:48

Чем били россияне по Харькову и области – Синегубов сообщил детали

В течение минувших суток из-за обстрелов россиян пострадали девять людей, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали женщины 34, 58, 65, 76 лет; в с. Дегтяри Богодуховской громады получили ранения 38-летняя женщина; в с. Постольное Золочевской громады пострадали женщины 54 и 87 лет; в г. Богодухов подверглась острой реакции на стресс 39-летняя женщина; в с. Сулиговка Оскольской громады пострадал 34-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону прилетело такое вооружение:

ракета (тип устанавливается);

РСЗО;

КАБ;

13 БпЛА типа «Герань-2»;

пять БпЛА типа «Молния»;

fpv-дрон;

32 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

В Харькове россияне атаковали Основянский, Слободской и Холодногорский районы. Повреждено остекление окон восьми многоквартирных домов, четыре частных дома, семь автомобилей, два гаража, газовые и электрические сети, светофор.

08:12

Где СОУ отбивали атаки оккупантов на Харьковщине, рассказали в Генштабе

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 15 боестолкновений, передают в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 12 боев около Лимана, Ветеринарного, Колодезного, Синельниково и Старицы. На Купянском – украинские защитники отбили три штурма россиян в районе Шейковки и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 276 боевых столкновений. Противник нанес 86 авиационных ударов, в том числе сбросив 264 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8557 дронов-камикадзе и осуществили 3114 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 55 обстрелов произошли из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.

07:17

В ночь на 1 июня россияне нанесли массированный удар БпЛА по Харькову

Первые взрывы прогремели около полуночи. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов около 00:36, было зафиксировано около десяти ударов на окраинах Слободского района, граничащих с окружной дорогой.

В результате «прилета» в Основянском районе вспыхнул пожар. Терехов уточнил: попадание зафиксировано по гаражному кооперативу, расположенному рядом с многоэтажками — горят гаражи и автомобили. Экстренные службы устраняют последствия обстрелов.

По состоянию на 01:00 поступала предварительная информация о нескольких пострадавших в Основянском и Слободском районах. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Основянском районе пострадала 34-летняя женщина. Позже стало известно об еще одном пострадавшем в Основянском районе.

«Еще одно попадание фиксируем в Киевском районе города — последствия уточняем», — написал Терехов в 01:24.