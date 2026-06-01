Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об'єктив».

23:10

Головні події доби у відеодайджесті

22:17

Село Новоплатонівку Борівської громади зачистили від окупантів воїни 115 окремої механізованої бригади

Про це повідомляє Офіційний канал Угрупування об’єднаних сил.

Воїни 115-ї окремої механізованої бригади показали зачистку від російських загарбників села Новоплатонівка.

«Під час виконання завдання застосовувався наземний роботизований комплекс, що забезпечив вогневе прикриття та допоміг українським воїнам виконати поставлені завдання», – йдеться в офіційному повідомленні.

17:50

На півночі Харківщини найбільше боїв від початку доби – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни чотири рази намагалися прорвати оборону біля населених пунктів Ветеринарне, Стариця та Приліпки, повідомляє Генштаб ЗСУ

Один бій точиться наразі.

На Куп’янському напрямку окупанти один раз штурмували позиції українських підрозділів біля Курилівки.

16:48

Коли відкриють частину харківської окружної: відповідь Служби відновлення

«Ця частина харківської кільцевої дороги – є одним з тих маршрутів по яких проводяться активні заходи ворога. Наразі там зафіксовано влучання з летальним випадком в транспортний засіб, який обслуговував логістичні потреби одного з наших підрядників. Загинув водій – Кравченко Андрій Семенович. Внаслідок цього ми повністю закрили рух по цій ділянці кільцевої дороги, щоб не наражати інших користувачів на небезпеку», – розповів в етері «Новини. LIVE» начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв.

Він уточнив, що наразі там проводять комплексні заходи щодо забезпечення безпеки руху. Коли кільцеву відкриють – він відповідати не став.

«Я б не хотів розкривати якихось деталей щодо часових обмежень, бо це може зіграти на користь ворогу. Після того як заходи будуть проведені, там відкриють рух, але з відповідними рекомендаціями – без нагальної потреби не використовувати цей напрямок для руху», – сказав Алексєєв.

14:33

Ворог вдарив по Мерефі

Попередньо, окупанти застосували ракету, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють усі екстрені служби. Встановлюємо обставини обстрілу», – пише Синєгубов.

13:14

Близько 10:00 армія РФ вдарила БпЛА по місту Лозова

«Внаслідок влучання відбулося загоряння поряд із АЗС та СТО. Без постраждалих. Попередньо, російська армія застосувала ударний безпілотник типу «Герань-2», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

12:11

98 ударів, постраждали 88 містян: Терехов про травень у Харкові

У травні ворог 98 разів обстріляв Харків, це трохи менше ніж у квітні, повідомляє мер Ігор Терехов. Здебільшого окупанти атакували місто БпЛА, однак зафіксували й «прильоти» ракет.

«Починається літо. Проте для Харкова зміна сезону не принесла полегшення – безпекова ситуація залишається складною, а інтенсивність ворожих атак стабільно високою. У травні ворог продовжив випробовувати на місті свій арсенал. Ми фіксували масовані нальоти «шахедів», удари БпЛА «V2U», «Молния», «Ланцет» та «Гербера», а також атаки FPV-дронами й ракетами», – зазначає міський голова.

Внаслідок атак постраждали 88 харків’ян, зокрема 15 дітей. Одна людина загинула.

«Під прицілом постійно перебувала критична та цивільна інфраструктура. Також агресор бив по бізнес-майданчиках, навчальних закладах, залізничних вузлах, а на початку місяця здійснив цілеспрямовану серію ударів по автозаправних станціях», – каже Терехов.

11:06

Вибухи знову лунають у Харкові: під атакою Немишлянський район

Вранці 1 червня начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував, що росіяни випустили БпЛА по Харкову. Під ударом опинився Немишлянський район. Відомо про потерпілого 37-річного чоловіка. Медики вже надають йому необхідну допомогу.

“Пошкоджено АЗС, чотири автомобілі, рекламні борди. Профільні служби усувають наслідки удару“, – додав Синєгубов.

09:58

По Харкову вночі було 11 “прильотів”

З них десять внаслідок удару «шахедами» та один — БпЛА «Молния», уточнили у пресслужбі міськради. Постраждали чотири райони: Основʼянський, Слобідський, Київський, Холодногірський.

За даними облпрокуратури:

▪️В Основ’янському районі близько 00:25 БпЛА влучив у гаражі поблизу багатоквартирного будинку. Два гаражі повністю зруйновано. Також пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Дві жінки віком 49 та 34 років отримали поранення, у 65-річної жінки – гострий стрес.

▪️У Холодногірському районі орієнтовно о 02:35 БпЛА (попередньо, «Молния») поцілив у дерево поблизу житлової забудови. У трьох приватних будинках вибито вікна.

▪️У Слобідському районі зафіксовано влучання у землю неподалік зупинки громадського транспорту. Пошкоджені вікна у квартирах житлового будинку.

08:48

Чим били росіяни по Харкову та області – Синєгубов повідомив деталі

Протягом минулої доби через обстріли росіян постраждали девʼять людей, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждали жінки 34, 58, 65, 76 років; у с. Дегтярі Богодухівської громади зазнала поранень 38-річна жінка; у с. Постольне Золочівської громади постраждали жінки 54 і 87 років; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 39-річна жінка; у с. Сулигівка Оскільської громади постраждав 34-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону прилетіло таке озброєння:

ракета (тип встановлюється);

РСЗВ;

КАБ;

13 БпЛА типу “Герань-2”;

п’ять БпЛА типу «Молния»;

fpv-дрон;

32 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

У Харкові росіяни атакували Основ’янський, Слобідський та Холодногірський райони. Пошкоджено вікна восьми багатоквартирних будинків, чотири приватні будинки, сім автомобілів, два гаражі, газові та електричні мережі, світлофор.

08:12

Де СОУ відбивали атаки окупантів на Харківщини, розповіли в Генштабі

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 15 бойових зіткнень, передають у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 12 боїв біля Лимана, Ветеринарного, Колодязного, Синельникового та Стариці. На Куп’янському – українські захисники відбили три штурми росіян у районі Шийківки та Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень. Противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів-камікадзе та здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у Генштабі.

07:17

У ніч проти 1 червня росіяни завдали масованого удару БпЛА по Харкову

Перші вибухи пролунали близько опівночі. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов близько 00:36, було зафіксовано близько десяти ударів на околицях Слобідського району, що межують з окружною дорогою.

У результаті «прильоту» в Основ’янському районі спалахнула пожежа. Терехов уточнив: влучання зафіксовано по гаражному кооперативу, розташованому поруч із багатоповерхівками — горять гаражі та автомобілі. Екстрені служби ліквідують наслідки обстрілів.

Станом на 01:00 надходила попередня інформація про кількох постраждалих в Основ’янському та Слобідському районах. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Основ’янському районі постраждала 34-річна жінка. Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу людину в Основ’янському районі.

«Ще одне влучання фіксуємо в Київському районі міста — наслідки уточнюємо», — написав Терехов о 01:24.