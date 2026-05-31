Поки прохолодно, дощ, гроза: прогноз погоди по Харкову й області на 1 червня

У понеділок, 1 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, місцями туман. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть 6–8 градусів тепла, вдень – 17–19, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 4–9 градусів із плюсом, удень – 15–20.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, червень у Харкові та області буде на півтора градуса тепліший за кліматичну норму. Очікується, що середньомісячна температура повітря становитиме 21,3 градуса. Такий попередній прогноз опублікував Регіональний центр із гідрометеорології. А от дощів буде вдосталь – у межах середніх багаторічних показників.