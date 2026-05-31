Live

Поки прохолодно, дощ, гроза: прогноз погоди по Харкову й області на 1 червня

Погода 20:01   31.05.2026
Олена Нагорна
Поки прохолодно, дощ, гроза: прогноз погоди по Харкову й області на 1 червня

У понеділок, 1 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, місцями туман. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть 6–8 градусів тепла, вдень – 17–19, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 4–9 градусів із плюсом, удень – 15–20.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, червень у Харкові та області буде на півтора градуса тепліший за кліматичну норму. Очікується, що середньомісячна температура повітря становитиме 21,3 градуса. Такий попередній прогноз опублікував Регіональний центр із гідрометеорології. А от дощів буде вдосталь – у межах середніх багаторічних показників.

Читайте також: Яким буде літо 2026 року і чи вплине супер Ель-Ніньйо – прогноз метеорологині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові пролунало 10 вибухів: є постраждалі, горять гаражі (доповнено)
У Харкові пролунало 10 вибухів: є постраждалі, горять гаражі (доповнено)
01.06.2026, 01:40
Яким буде літо 2026 року і чи вплине супер Ель-Ніньйо – прогноз метеорологині
Яким буде літо 2026 року і чи вплине супер Ель-Ніньйо – прогноз метеорологині
31.05.2026, 08:00
Безплатно, але не все: як перетворюють на “салтівський рай” пляж на Журавлівці
Безплатно, але не все: як перетворюють на “салтівський рай” пляж на Журавлівці
31.05.2026, 18:03
Теорія вибитих вікон: психіатр висловився, чи треба прикрашати Харків (відео)
Теорія вибитих вікон: психіатр висловився, чи треба прикрашати Харків (відео)
31.05.2026, 21:03
Поки прохолодно, дощ, гроза: прогноз погоди по Харкову й області на 1 червня
Поки прохолодно, дощ, гроза: прогноз погоди по Харкову й області на 1 червня
31.05.2026, 20:01
«Карпатська зміна»: куди і навіщо масово вивозять дітей з Харківщини
«Карпатська зміна»: куди і навіщо масово вивозять дітей з Харківщини
31.05.2026, 19:17

Новини за темою:

31.05.2026
Теорія вибитих вікон: психіатр висловився, чи треба прикрашати Харків (відео)
31.05.2026
Поки прохолодно, дощ, гроза: прогноз погоди по Харкову й області на 1 червня
31.05.2026
«Карпатська зміна»: куди і навіщо масово вивозять дітей з Харківщини
31.05.2026
Безплатно, але не все: як перетворюють на “салтівський рай” пляж на Журавлівці
31.05.2026
Артпростір для молоді: у Харкові планують реконструювати сквер біля річки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Поки прохолодно, дощ, гроза: прогноз погоди по Харкову й області на 1 червня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2026 в 20:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 1 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, місцями туман. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.".