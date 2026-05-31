Новини Харкова — головне за 31 травня: повітряні атаки та запеклі бої

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

16:26

Дев’ять атак військових РФ зафіксував на Харківщині від початку доби і станом на 16:00 Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни шість разів намагалися прорвати оборону біля Лимана та Стариці. Два запеклі бої тривають.

На Куп’янському відтинку фронту супротивник тричі йшов в атаку, намагаючись потиснути українські підрозділи поблизу Шийківки та Куп’янська.

10:23

На Чугуївщині російський БпЛА атакував поліцейських

Увечері 30 травня під удар потрапили правоохоронці, які саме несли службу, повідомляють в облуправлінні Нацполіції. Один із поліцейських отримав осколкові поранення, другий — контузію. Обох «швидка» доправила до лікарні.

Також вибуховою хвилею та уламками понівечило службовий автомобіль.

09:05

По Харкову був «приліт», в області 11 постраждалих — Синєгубов про повітряні атаки за добу

Протягом минулої доби удару БпЛА зазнав Новобаварський район Харкова, повідомив начальник ХОВА. Раніше інформації про цей “приліт” не було.

Під ударом були ще 15 населених пунктів області. Росіяни застосували чотири БпЛА «Герань-2», «Ланцет», п’ять БпЛА «Молния», 11 FPV-дронів та ще 24 безпілотники, тип яких встановлюють.

Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. У с. Лозова Борівської громади – 61-річна жінка і 60-річний чоловік; у с. Рясне Золочівської громади – 47-річна і 20-річна жінки; у с. Степне Богодухівської громади – 46-річна жінка і 21-річний чоловік; у с. Руська Лозова Дергачівської громади – 78-річний чоловік і 77-річна жінка; у с. Дегтярі Богодухівської громади — чоловіки 51 і 59 років та 51-річна жінка.

08:26

13 разів атакували російські військові на Харківщині минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ

▪️На Південно-Слобожанському напрямку супротивник десять разів атакував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Охрімівки, Тернової.

▪️На Куп’янському напрямку оборонці зупинили три спроби росіян просунутися вперед у бік населених пунктів Курилівка, Новоосинове та у районі Петропавлівки.

08:10

Окупанти спробували таємно пролізти в Куп’янськ, але отримали відсіч — ISW

Малі групи РФ спробували непомітно просочитися («інфільтруватися») на північно-західну околицю Куп’янська. Проте українські оборонці вчасно виявили ворога та розбили його позиції.

Аналітики Інституту вивчення війни підтверджують це, посилаючись на геолокаційні відеозаписи ударів ЗСУ, які з’явилися в мережі 30 травня.

Також в ISW згадують успішний удар Сил оборони по військовому об’єкту РФ на тимчасово окупованій території Харківщини. У ніч проти 30 травня захисники уразили російський склад безпілотників поблизу Іванівки.

07:50

Штормове попередження оголосили в Харкові та області

Вдень у неділю, 31 травня, у регіоні очікується гроза. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності (жовтий), повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

07:29

Протягом ночі харків’ян тричі попереджали про БпЛА

О 03:00 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух безпілотників на Харків з півночі, о 04:21 – про дрони на півночі Харківщини курсом на Харків та Богодухів, о 05:27 – про БпЛА на Харків з півночі.

Ані мер Ігор Терехов, ані начальник ХОВА Олег Синєгубов про “прильоти” в місті чи області не інформували.

Також росіяни здійснювали повітряні атаки на Херсонщину, Чернігівщину, Житомирщину, Полтавщину, Дніпропетровщину, Київщину та Дніпро.

Протягом суботи, нагадаємо, у Харкові “прильоти” не фіксували.