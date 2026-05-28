Глибока оборона та захист енергооб’єктів на Харківщині — підсумки 28 травня

Глибокоешелоновану оборону будують на Харківському напрямку. Фізичний захист критичної інфраструктури Харківщини посилюють. Неповнолітнього агента РФ з Чугуївського району викрили силовики. Травнева погода дивує. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова й області 28 травня.

Тут створюють розгалужені системи траншей і окопів, протитанкові рови, бліндажі та мережу невибухових загороджень. Про це повідомили у 2-му корпусі Нацгвардії «Хартія», що виконує ці роботи спільно з іншими підрозділами Сил оборони на виконання наказу головнокомандувача ЗСУ. Зараз облаштовують зовнішнє кільце, яке включає три протитанкові рови загальною довжиною 135 тисяч метрів, стільки ж колючого дроту, коло тетраедрів та 90 тисяч метрів малопомітних перешкод. Наступним етапом стане зведення внутрішнього кільця оборони. У «Хартії» нагадують, що влітку 2024-го разом з іншими підрозділами зупинили наступ росіян на Харківщину, і з того часу продовжують повертати окуповані території.

Враховуючи попередній досвід російського енергетичного терору, в області облаштовують 86 елементів фізичного захисту критичної інфраструктури. Про це стало відомо за підсумками візиту в регіон віцепрем’єра Олексія Кулеби. Разом із представниками Агентства відновлення та обласної військової адміністрації він оглянув перебіг робіт на низці об’єктів. За оцінкою Кулеби, нові проєктні рішення дозволили знизити вартість будівництва, зберігши високу стійкість споруд до атак. Також напередодні Кабмін виділив Харківщині із резервного фонду держбюджету понад 204 мільйони гривень. За ці кошти регіон додатково закупить 35 блочно-модульних котелень. Ці обсяги та фінансування враховують потреби області для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури, запевнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними обласної прокуратури, 16-річного мешканця Чугуївського району куратор із РФ завербував у телеграмі. Підліток отримував координати, які треба було перевірити, сідав на свій мопед і їхав знімати на камеру українську техніку та військових. Для конспірації він використовував таємні паролі, а кодовим словом для зв’язку було «Аврора». Усі звіти юнак відправляв куратору через голосові та відеоповідомлення. Спіймали хлопця «на гарячому», коли він виконував чергове завдання. Слідчі СБУ вже оголосили підлітку підозру в державній зраді, а суд відправив його під варту. Неповнолітньому агенту загрожує аж до довічного ув’язнення.

Після двох температурних рекордів на початку травня у другій половині місяця синоптики майже щодня попереджали мешканців Харкова й області про небезпечну погоду. Виключенням було лише 16-те число. В усі інші ж дні регіон щодня тероризувала або гроза, або злива, або шквали, або все разом. Напередодні сильний вітер наробив лиха у Харкові. Комунальники «Зеленбуду» працювали у посиленому режимі й сьогодні продовжили роботи. Станом на ранок прибрали понад десять повалених дерев та зо два десятки великих гілок. Останніми днями негода супроводжується суттєвим похолоданням, яке, згідно з прогнозом Регіонального центру з гідрометеорології, триватиме щонайменше до 1 червня. Найхолоднішою буде субота. Вночі термометри показуватимуть від 3 градусів тепла, вдень — від 10 до 15.

