Тиша оманлива: Терехов попередив про постійну загрозу для Харкова (відео)
Протягом цього тижня у Харкові фіксували “прильоти” БпЛА по Немишлянському та Новобаварському районах. Внаслідок цих ударів ніхто не постраждав, і безпосередньо 28 травня обстрілів не було, проте загальна ситуація в місті залишається напруженою, зазначив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
“Постійні загрози зберігаються. Потрібно бути дуже обережними, прислухатися до повітряних тривог, які, на жаль, лунають практично цілодобово в Харкові”, – закликав Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
За його словами, військові РФ постійно тримають місто під прицілом та активно застосовують тактику повторних ударів.
«Сьогодні ворог використовує тактику повторних ударів, подвійних ударів, і страждають люди, які приїжджають на допомогу іншим. І був такий жахливий випадок, коли після першого влучання по поштовому відділенню на допомогу приїхали наші рятувальники й опинилися під повторним обстрілом», — зазначив Терехов.
Мер нагадав, що перед цим — за тиждень з 18 по 24 травня — РФ завдала по Харкову 20 ударів. Тоді під обстрілами були Салтівський, Новобаварський, Київський, Немишлянський та Холодногірський райони. Внаслідок тих атак п’ятеро людей отримали поранення, а один чоловік (водій автомобіля на окружній дорозі) загинув.
Точні підсумки за масштабами руйнувань житлового фонду та інфраструктури за травень міська влада підіб’є вже на початку червня.
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 17:56;