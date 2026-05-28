Тиша оманлива: Терехов попередив про постійну загрозу для Харкова (відео)

Записано 17:56   28.05.2026
Олена Нагорна
Протягом цього тижня у Харкові фіксували “прильоти” БпЛА по Немишлянському та Новобаварському районах. Внаслідок цих ударів ніхто не постраждав, і безпосередньо 28 травня обстрілів не було, проте загальна ситуація в місті залишається напруженою, зазначив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

“Постійні загрози зберігаються. Потрібно бути дуже обережними, прислухатися до повітряних тривог, які, на жаль, лунають практично цілодобово в Харкові”, – закликав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

За його словами, військові РФ постійно тримають місто під прицілом та активно застосовують тактику повторних ударів.

«Сьогодні ворог використовує тактику повторних ударів, подвійних ударів, і страждають люди, які приїжджають на допомогу іншим. І був такий жахливий випадок, коли після першого влучання по поштовому відділенню на допомогу приїхали наші рятувальники й опинилися під повторним обстрілом», — зазначив Терехов.

Мер нагадав, що перед цим — за тиждень з 18 по 24 травня — РФ завдала по Харкову 20 ударів. Тоді під обстрілами були Салтівський, Новобаварський, Київський, Немишлянський та Холодногірський райони. Внаслідок тих атак п’ятеро людей отримали поранення, а один чоловік (водій автомобіля на окружній дорозі) загинув.

Точні підсумки за масштабами руйнувань житлового фонду та інфраструктури за травень міська влада підіб’є вже на початку червня.

Читайте також: Шість разів штурмувала РФ на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00

