Відбудова Харкова не може починатися лише після завершення війни – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що для прифронтового міста відновлення не може починатися лише після завершення війни, повідомляє Харківська міськрада.

Харків презентував практичні рішення міського відновлення під час окремого заходу «Rebuilding Homes and Futures: Urban Recovery in Kharkiv», що відбувся 21 травня в межах World Urban Forum 13 в Азербайджані.

Наразі у Харкові живуть понад 1,3 млн осіб, серед них близько 215 тис. вимушених переселенців. Місто щодня забезпечує базові послуги, підтримує освіту, транспорт, комунальну інфраструктуру і водночас має вже зараз готувати проєкти майбутнього розвитку.

У межах заходу в Баку також був представлений проєкт відбудови Північної Салтівки – одного з найбільш постраждалих районів Харкова. Він став практичним продовженням роботи над новою концепцією Генплану міста і результатів міжнародного архітектурного конкурсу. Проєкт передбачає створення житлового комплексу з дитсадком, захисними спорудами подвійного призначення, елементами соціального житла, комерційними приміщеннями та продуманим благоустроєм. Важливо, що йдеться не лише про відновлення одного кварталу, а про пілотну модель, яку згодом можна масштабувати на інші райони Харкова і громади України.

Ключовим етапом для переходу від концепції до будівництва є підготовка проєктно-кошторисної документації, техніко-економічних обґрунтувань, інженерних і фінансових документів. Саме ці документи мають стати основою для залучення міжнародного фінансування та подальшої реалізації проєкту.

«Сьогодні ми не просто говоримо про відновлення Харкова. Ми показуємо партнерам конкретну модель, яку можна реалізувати. Бо без проєктно-кошторисної документації, без розрахунків, без зрозумілих інженерних і фінансових рішень жоден великий проєкт не зрушить з місця. І чекати завершення війни ми не можемо. Люди живуть у Харкові зараз. Вони працюють, виховують дітей, повертаються додому, і наше завдання – створити для них безпечні та гідні умови вже сьогодні. Проєкт, який ми представили на WUF13, є пілотним. Але якщо ми зможемо реалізувати цю модель у Харкові, її можна буде застосувати і в інших українських громадах. У ній поєднані житло, безпека, освіта, укриття, соціальна інфраструктура і нове розуміння міського простору», – зазначив Ігор Терехов.