Чоловік потонув у річці Харків: його особу встановлюють

23 травня рятувальники витягли тіло загиблого з річки Харків, повідомляє ДСНС.

Трагічна подія сталася на території Журавлівського гідропарку: зранку виявили тіло загиблого чоловіка, щоб його витягнути з води, для цього залучили рятувальників.

За допомогою гумового човна надзвичайники витягнули тіло потопельника з водойми і передали правоохоронцям.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події й особу загиблого.

Як раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов відповів: чи планують відкривати купальний сезон в регіоні цьогоріч?. «Питання організації пляжів, відпочинку людей на водних об’єктах десь приблизно тиждень тому розглядалося на засіданні Регіональної комісії ТЕБ і НС. Рішення щодо заборони приймаються районними військовими адміністраціями. Наскільки я знаю, такі рішення прийняті, що купання у нас не буде проводитися», – сказав він. Однак, зазначив Астахов, якщо підприємці будуть використовувати прибережні смуги для розваг та відпочинку – створять рятувальні пости.