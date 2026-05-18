Live

У Харкові судились через землю біля Журавлівського гідропарку: подробиці

Суспільство 15:24   18.05.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові судились через землю біля Журавлівського гідропарку: подробиці Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці через суд зобов’язали підприємство повернути землю біля Журавлівського гідропарку. Слідство встановило, що ділянку незаконно віддали в оренду.

За даними Харківської обласної прокуратури, у листопаді 2024 року на підставі рішення міськради ТОВ передали в оренду ділянку із земель житлової та громадської забудови для будівництва житлового комплексу.

Йдеться про землю, розташовану на провулку Шевченківському у Харкові. Її площа перевищує 0,7 га, а вартість складає понад 26,5 млн грн.

«Проте передача землі в оренду відбулась з порушенням законодавства — без проведення земельних торгів — під приводом того, що на ділянці нібито знаходиться нежитлова будівля, яка перебуває у власності орендаря. Площа цієї нерухомості — 56 кв. м, що у 125 разів менше площі самої землі», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що у 2017 році у Держреєстрі речових прав на цю споруду зареєстровано право власності на підставі договору купівлі-продажу та реєстраційного посвідчення КП «Харківське БТІ» від 2002 року.

Однак насправді, кажуть у прокуратурі, будь-які будівлі на ділянці відсутні. Так, відповідно до супутникових знімків, об’єкт на цій землі з’явився лише у 2020 році. Під час огляду встановлено, що фактично він являє собою складені один на один бетонні блоки, які між собою навіть не скріплені.

«Крім того, згідно з інформацією бюро технічної інвентаризації, реєстраційне посвідчення на вказану «споруду» у 2002 році не видавалося, а номер посвідчення належить іншому об’єкту за іншою адресою. Це свідчить про самочинне будівництво», – уточнили в прокуратурі.

Тож правоохоронці подали до суду позов. Суд постановив: договір оренди визнати недійсним, а підприємство зобов’язано повернути земельну ділянку громаді з одночасним приведенням у придатний для подальшого використання стан.

судились из-за земли возле Журавлевского гидропарка
Фото: Харківська обласна прокуратура
судились из-за земли возле Журавлевского гидропарка
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Землю біля Журавлівського гідропарку забрали у підприємства через суд

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові судились через землю біля Журавлівського гідропарку: подробиці
У Харкові судились через землю біля Журавлівського гідропарку: подробиці
18.05.2026, 15:24
В одному з районів Харкова у вівторок не буде газу: адреси
В одному з районів Харкова у вівторок не буде газу: адреси
18.05.2026, 14:20
Перебої зі світлом не зупинять роботу: у Харкові відкрили новий центр «1562»
Перебої зі світлом не зупинять роботу: у Харкові відкрили новий центр «1562»
18.05.2026, 14:45
Обіцяли «тур» до Європи: у Харкові затримали співробітника ТЦК і ексберкутівця
Обіцяли «тур» до Європи: у Харкові затримали співробітника ТЦК і ексберкутівця
18.05.2026, 13:44
Новини Харкова — головне 18 травня: удар по Богодухову, «приліт» на Салтівці
Новини Харкова — головне 18 травня: удар по Богодухову, «приліт» на Салтівці
18.05.2026, 14:48
Чи відкриють купальний сезон на Харківщині у 2026-му? Коментар ДСНС (відео)
Чи відкриють купальний сезон на Харківщині у 2026-му? Коментар ДСНС (відео)
18.05.2026, 13:02

Новини за темою:

05.05.2026
«Справжню оазу серед міста» почали створювати в Харкові: подробиці (фото)
24.03.2026
Землю біля Журавлівського гідропарку забрали у підприємства через суд
06.11.2025
Землю біля Журавлівського гідропарку хочуть забрати у ТОВ через суд: чому
21.06.2024
Дівчинка, яка потонула в Харкові, пішла на пляж без відома батьків – поліція
21.06.2024
Купалася без нагляду: 12-річна дівчинка потонула на Журавлівці в Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові судились через землю біля Журавлівського гідропарку: подробиці», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 15:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці через суд зобов’язали підприємство повернути землю біля Журавлівського гідропарку. Слідство встановило, що ділянку незаконно віддали в оренду.  ".