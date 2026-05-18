У Харкові судились через землю біля Журавлівського гідропарку: подробиці
Правоохоронці через суд зобов’язали підприємство повернути землю біля Журавлівського гідропарку. Слідство встановило, що ділянку незаконно віддали в оренду.
За даними Харківської обласної прокуратури, у листопаді 2024 року на підставі рішення міськради ТОВ передали в оренду ділянку із земель житлової та громадської забудови для будівництва житлового комплексу.
Йдеться про землю, розташовану на провулку Шевченківському у Харкові. Її площа перевищує 0,7 га, а вартість складає понад 26,5 млн грн.
«Проте передача землі в оренду відбулась з порушенням законодавства — без проведення земельних торгів — під приводом того, що на ділянці нібито знаходиться нежитлова будівля, яка перебуває у власності орендаря. Площа цієї нерухомості — 56 кв. м, що у 125 разів менше площі самої землі», – зазначили правоохоронці.
Встановлено, що у 2017 році у Держреєстрі речових прав на цю споруду зареєстровано право власності на підставі договору купівлі-продажу та реєстраційного посвідчення КП «Харківське БТІ» від 2002 року.
Однак насправді, кажуть у прокуратурі, будь-які будівлі на ділянці відсутні. Так, відповідно до супутникових знімків, об’єкт на цій землі з’явився лише у 2020 році. Під час огляду встановлено, що фактично він являє собою складені один на один бетонні блоки, які між собою навіть не скріплені.
«Крім того, згідно з інформацією бюро технічної інвентаризації, реєстраційне посвідчення на вказану «споруду» у 2002 році не видавалося, а номер посвідчення належить іншому об’єкту за іншою адресою. Це свідчить про самочинне будівництво», – уточнили в прокуратурі.
Тож правоохоронці подали до суду позов. Суд постановив: договір оренди визнати недійсним, а підприємство зобов’язано повернути земельну ділянку громаді з одночасним приведенням у придатний для подальшого використання стан.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Журавлевский гидропарк, земли, новини Харкова, Харьковська обласна прокуратура;
Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 15:24;