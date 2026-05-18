По центру Богодухова вдарила РФ вранці 18 травня – є постраждалі
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 18 травня російська армія обстріляла центральну частину Богодухова на Харківщині.
Відомо, що безпілотник РФ вдарив поблизу легкового автомобіля.
“За попередніми даними, постраждали двоє людей, медики надають їм необхідну допомогу. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу“, – уточнив начальник ХОВА.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що КАБи та БпЛА випускали окупанти по Харківщині. Вісім населених пунктів обстріляли росіяни минулої доби. Внаслідок обстрілу у с. Шипова Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка. Також медики надали допомогу 43-річному чоловікові, який 15 травня отримав поранення внаслідок вибуху невідомого пристрою у с. Осинове Куп’янської громади, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Читайте також: Понад три сотні боєприпасів знешкодили вибухотехніки в регіоні – ДСНС
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «По центру Богодухова вдарила РФ вранці 18 травня – є постраждалі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 10:55;