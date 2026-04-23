Live

У чому сенс масованих ударів по Богодухову – думка Бутусова (відео)

Події 11:56   23.04.2026
Оксана Горун
У чому сенс масованих ударів по Богодухову – думка Бутусова (відео)

Український журналіст та військовий “Хартії” Юрій Бутусов пояснив, чому раптом армія РФ почала тероризувати Богодухів на Харківщині, який ще нещодавно був відносно спокійним містом.

 У розпорядженні російської армії зараз – тисячі ударних дронів. Як ті, що ворог отримував від Ірану, так і ті, які виготовляє сам. Така велика кількість засобів повітряного нападу дозволяє окупантам шукати вразливості української ППО, пояснив Бутусов.

Вони шукають вразливості в наших силах протиповітряної оборони та намагаються вдарити всюди. І вони перевіряють: там дрони збили, там збили, там збили, тут долетіли. Вперед: ми маємо тут завдати максимальне ураження та змусити таким чином наші сили ППО перебазуватися, втратити час, втратити ресурси. Тому це тактика бойових дій ворога, яка буде продовжуватися”, – спрогнозував військовослужбовець.

Відео: Бутусов Плюс

Він наголосив, що Богодухів – важливий вузол комунікації. А ворог постійно завдає ударів по інфраструктурі, що впливає і на фронт, і на економіку країни.

Автор: Оксана Горун
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 11:56;

