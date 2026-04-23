У чому сенс масованих ударів по Богодухову – думка Бутусова (відео)
Український журналіст та військовий “Хартії” Юрій Бутусов пояснив, чому раптом армія РФ почала тероризувати Богодухів на Харківщині, який ще нещодавно був відносно спокійним містом.
У розпорядженні російської армії зараз – тисячі ударних дронів. Як ті, що ворог отримував від Ірану, так і ті, які виготовляє сам. Така велика кількість засобів повітряного нападу дозволяє окупантам шукати вразливості української ППО, пояснив Бутусов.
“Вони шукають вразливості в наших силах протиповітряної оборони та намагаються вдарити всюди. І вони перевіряють: там дрони збили, там збили, там збили, тут долетіли. Вперед: ми маємо тут завдати максимальне ураження та змусити таким чином наші сили ППО перебазуватися, втратити час, втратити ресурси. Тому це тактика бойових дій ворога, яка буде продовжуватися”, – спрогнозував військовослужбовець.
Відео: Бутусов Плюс
Він наголосив, що Богодухів – важливий вузол комунікації. А ворог постійно завдає ударів по інфраструктурі, що впливає і на фронт, і на економіку країни.
Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 11:56;