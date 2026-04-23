Новини Харкова – головне 23 квітня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:01
Вночі над Харковом літали “шахеди”
Ніч з однією повітряною тривогою була в Харкові. Після відбою, що пролунав о 19:13, сирени мовчали до 03:50. У цей момент мешканців міста попередили про рух у його бік БпЛА невідомого типу.
Тривога тривала до 04:53. За цей період моніторингові канали повідомляли про рух над містом “шахеда”.
Також фіксували пуски КАБів у бік Козачої Лопані. Бомби впали в області. І після цього в небо над Харковом залетів ще один ударний безпілотник. За інформацією моніторів його знищила ППО.
Невдовзі після цього для Харкова пролунав відбій. Станом на 07:00 тривоги в місті немає. Однак вона актуальна для північного прикордоння та Богодухівського району.
Читайте також: Паніка в Богодухові та ТЦК у Харкові під підозрою — підсумки 22 квітня
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 07:01;