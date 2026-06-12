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З понеділка електрички у бік Берестина ходитимуть по-новому

Транспорт 11:10   12.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
З понеділка електрички у бік Берестина ходитимуть по-новому

В АТ “Укрзалізниця” повідомляють про оновлення в русі приміських поїздів на Харківщині з понеділка через ремонтні роботи інфраструктури та покращення низки маршрутів

Зокрема, з понеділка, 15 червня, змінюється розклад електричок у бік Берестина, пишуть залізничники. Ряд поїздів відправлятиметься з початкових раніше, а саме:

  • Поїзд №6693 Харків – Берестин  17:25 – 20:03 (замість 17:50 – 21:05)

  • Поїзд №6660 Берестин – Сахновщина 20:54 – 21:58 (замість 21:15 – 22:19)

Зміни у русі електричок є і в інших регіонах України. З розкладом поїздів можна ознайомитись на сайті.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 11:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” повідомляють про оновлення в русі приміських поїздів на Харківщині з понеділка через ремонтні роботи інфраструктури та покращення низки маршрутів".