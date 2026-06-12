З понеділка електрички у бік Берестина ходитимуть по-новому
В АТ “Укрзалізниця” повідомляють про оновлення в русі приміських поїздів на Харківщині з понеділка через ремонтні роботи інфраструктури та покращення низки маршрутів
Зокрема, з понеділка, 15 червня, змінюється розклад електричок у бік Берестина, пишуть залізничники. Ряд поїздів відправлятиметься з початкових раніше, а саме:
Поїзд №6693 Харків – Берестин 17:25 – 20:03 (замість 17:50 – 21:05)
Поїзд №6660 Берестин – Сахновщина 20:54 – 21:58 (замість 21:15 – 22:19)
Зміни у русі електричок є і в інших регіонах України. З розкладом поїздів можна ознайомитись на сайті.
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- Категорії: Транспорт, Україна; Теги: берестин, маршруты, раписание, харківщина, электрички;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 11:10;