Зеленський: до пів мільйона людей хоче мобілізувати Путін у жовтні

В інтерв’ю Sky News президент України Володимир Зеленський розповів, що, за даними розвідки, в Росії планується посилення мобілізації після виборів до Думи, які відбудуться 21 вересня. Глава держави впевнений: це ще один сигнал про те, що закінчувати війну російський диктатор Володимир Путін не готовий, попри внутрішні проблеми, які можуть виникнути через плани збільшити чисельність військ.

“Це стане великою проблемою, бо він розраховуватиме мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб. Для нього мобілізувати таку кількість людей не так уже й складно. У нього будуть внутрішні питання із цього приводу, оскільки його суспільство – і я бачив опитування – виступає проти мобілізації. Значний відсоток населення також виступає проти війни, але вони все одно підтримують Путіна“, – зазначив Зеленський.

Якісно підготувати нових солдатів Росія не встигне, упевнений він. І відправляти на фронт таких вояків – значить зазнати великих втрат. Зважаючи на це, проводити мобілізацію відкрито у РФ не стануть, припускає президент.

“Але він зробить це на початку жовтня, якщо ми не створимо йому проблем із логістикою, зброєю, бензином, дизелем і якщо наші партнери не введуть тотальні санкції за його агресію”, – додав Зеленський.