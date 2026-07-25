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Вночі палали енергооб’єкти у Бєлгороді, вранці – Wildberries у Єкатеринбурзі

Світ 10:51   25.07.2026
Олена Нагорна
Вночі палали енергооб’єкти у Бєлгороді, вранці – Wildberries у Єкатеринбурзі

У ніч проти 25 липня під атаками українських безпілотників були Бєлгород, Енгельс, Ростов, а вже вранці склади маркетплейсу Wildberries в Єкатеринбурзі.

Як повідомляв губернатор Бєлгородської області Олександр Шуваєв, уночі на вулицях були пошкодження та загоряння, постраждалих доправили до лікарні. За даними моніторингових каналів, під удар потрапили логістичні склади, підстанція «Южная» та ТЕЦ «Луч».

Також у РФ повідомили про атаку українських БпЛА на Енгельс, військовий аеродром якого використовується для ударів по Україні. Пожежа спалахнула на вулиці, де розташована військова частина, неподалік також знаходяться об’єкти військового аеродрому.


Пожежа була й у Ростові.

Вже вранці українські дрони дісталися складів маркетплейсу Wildberries в Єкатеринбурзі. Попередньо, спалахнула парковка. У пресслужбі Wildberries заявили, що призупинили роботу цього логістичного центру.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2026 в 10:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 25 липня під атаками українських безпілотників були Бєлгород, Енгельс, Ростов, а вже вранці склади маркетплейсу Wildberries в Єкатеринбурзі.".