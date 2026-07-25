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Нові спроби інфільтрації: групи РФ просочувалися в Куп’янськ та Артільне

Фронт 08:24   25.07.2026
Олена Нагорна
Нові спроби інфільтрації: групи РФ просочувалися в Куп’янськ та Артільне

Знову російські військові провели місії з інфільтрації біля прикордонного села Артільне Куп’янського району та в самому Куп’янську, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

Так, геолоковані кадри за 23 та 24 липня фіксують, як українські військові завдають ударів по російському особовому складу на північний захід від Артільного (напрямок Великого Бурлука) після спроби проникнення супротивника.

Аналогічна ситуація зафіксована і в Куп’янську. Відеозаписи від 23 липня свідчать про те, що Сили оборони атакували будівлю у місті, де засіли російські військові після чергової спроби проникнення.

У Міністерстві оборони РФ заявили про нібито захоплення селищ Захарівка (на південний схід від Вовчанська) та Івашкине (на північний схід від Великого Бурлука). ISW цій інформації оцінку не давав.

Аналітики нагадали, що у Золочеві ввечері 24 липня російські війська завдали подвійного удару по медиках. Як повідомив начальник СВА Віктор Коваленко, FPV-дрон влучив в «екстренку», яка виїхала на виклик після попереднього удару БпЛА «Молния». Поранення отримали водій та парамедик.

Нагадаємо також, 23 липня ДПСУ повідомила, що піхотні групи РФ роблять спроби інфільтрації в районі села Артільне Куп’янського району. Прикордонники бригади «Гарт» фіксували там пересування окупантів та знищували їхній особовий склад та техніку — як на українській території, так і в тилу супротивника.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2026 в 08:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові провели місії з інфільтрації біля прикордонного села Артільне Куп’янського району та в самому Куп’янську, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).".