Сирський офіційно передав повноваження головнокомандувача ЗСУ Драпатому (фото)

Нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Скибюка 24 липня представив керівництву Генштабу виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара.

Він подякував генералу Олександру Сирському та генерал-лейтенанту Андрію Гнатову за їхню роботу у складний для країни час.

Драпатий наголосив на великій відповідальності та викликах, які стоять наразі перед ним і всім українським військом. За його словами, робота на результат вимагає максимальної згуртованості.

Своїми пріоритетами він назвав нарощення спроможностей ППО для кращого захисту повітряного простору країни, розвиток та масштабування безпілотної складової, підвищення летальності ураження противника, усунення зайвої бюрократії. А в роботі з особовим складом – акцент на компетентності та людяності.

“У нас вірять люди, і ми не повинні їх підвести”, – сказав Драпатий.

Сирський своєю чергою зазначив, що офіційно передав повноваження головнокомандувача ЗСУ.

“Попереду — новий етап. Бажаю новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог. Нехай кожне рішення наближає Україну до миру, а кожен наказ береже життя”, – написав Сирський.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, публікації про можливу відставку Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ з’явилися на тлі протестів, які виникли після звільнення міністра оборони Михайла Федорова. У Харкові та інших містах такі акції відбувалися щодня, починаючи із 16 липня. Факт конфлікту між Сирським та Федоровим підтверджував сам президент Володимир Зеленський. За його словами, він мав системний характер та відбувався «на різних рівнях».

Генерал-майор Михайло Драпатий був призначений головнокомандувачем ЗСУ 22 липня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Наступним указом він призначив і нового начальника Генштабу Ігоря Скибюка. Зеленський повідомив, що мають бути реалізовані організаційні рішення щодо розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів та розвитку корпусної системи. Президент виділив як пріоритет ефективний процес мобілізації. З 2024 року Драпатий займався обороною Харківщини. Він очолив ОТУ «Харків» у момент другого російського наступу через кордон у травні. Тоді спробу прориву змогли зупинити неподалік кордону. Згодом був командувачем Сухопутних військ ЗСУ, очолював ОСУВ «Хортиця». З жовтня 2025 року командував Угрупуванням об’єднаних сил, яке захищало зокрема Харківщину. Драпатий — Почесний громадянин Харківської області.