Допомогу до зими Харківщині передала Австралія: обладнання — на 1,2 млн євро

250 силових трансформаторів, наданих за підтримки департаменту закордонних справ і торгівлі Австралії через Фонд підтримки енергетики України, привезли у Харківську область.

Загальна вартість допомоги перевищує 1,2 мільйона євро, повідомили у Міненерго. У міністерстві зазначили, що Харківщина продовжує зазнавати системних атак на енергоінфраструктуру, тому надане обладнання використають для відновлення.

“Отримані трансформатори допоможуть українським енергетикам оперативніше проводити відновлювальні роботи, посилювати стійкість електромереж та забезпечувати надійне електропостачання споживачів”, – йдеться в публікації.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, майже 22 тонни обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури отримала Харківщина від Литви.