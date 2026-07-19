Потрібно ухвалювати нестандартні рішення – Терехов про підготовку до зими

Мер Харкова Ігор Терехов прогнозує, що зима 2026-2027 років буде знову тяжкою. До неї почали готуватися ще під час попереднього опалювального сезону.

“Ця підготовка проходить згідно з тим планом, який ми розробили. Є певні графіки. Я, звісно, не можу на загал всього казати, але так, ми робимо ставку на децентралізацію, на локальні рішення, на децентралізовану генерацію. Це дуже важливо, бо попереду ми не розуміємо яка буде зима, але я вважаю, що зима буде важкою. Так, сьогодні Харків пережив найважчу зиму, яка була за всю історію новітньої України, але сьогодні потрібно готуватися, потрібно ухвалювати нестандартні рішення – і тільки ці рішення будуть давати можливість сьогодні пережити наступну зиму“, – сказав Терехов у етері нацмарафону 19 липня.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Мер Харкова також відповів на питання про руйнації в місті та процес відновлення.

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“Понад 14 тисяч будівель постраждали за часи війни. Сьогодні ми маємо збитки тільки орієнтовано 11 мільярдів євро. І, звісно, сьогодні власними коштами ми не можемо покрити все. Звісно, жодна країна не може виділяти сьогодні такі кошти на відбудову. На жаль, сьогодні ми не маємо субвенцій з державного бюджету за цей період часу. Тільки власними коштами ми оперуємо. Як ви розумієте, власних коштів не вистачає. Крім цього, йде війна. І чоловіки й жінки, в тому числі наші комунальники боронять нашу землю, захищаючи нас зі зброєю в руках. Тобто кадровий дефіцит є. Але, попри все, ми все ж таки працюємо. Нам вдалося за ці часи відновити, відбудувати приблизно 4000 будинків”, – поділився Терехов.