Власників АЗС на Харківщині можуть зобов’язати захистити свої об’єкти

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону заявив, що питання захисту АЗС, які останнім часом стали цілями для РФ, можуть розглянути на Раді оборони області.

«Ми вже неодноразово збирали власників, представників цього бізнесу. Можливо будемо розглядати на цьому чи наступного тижня на Раді оборони області питання щодо обов’язкового захисту цих АЗС самими власниками. Ми можемо надати всю необхідну технологію», – анонсував Синєгубов.

Він зазначив, що наразі змінений алгоритм роботи АЗС в регіоні.

«І людей попереджають під час повітряних тривог щодо небезпеки перебування на АЗС, і слідкуємо за тим, що деякі оператори перестають відпускати пальне під час повітряних тривог. Звичайно, це досить важко, бо Харківщина постійно під ударами, і всі тривоги у нас реальні», – сказав начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 11 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на Харківщині зруйновано 74 АЗС. Частина з них постраждала ще в 2022-му році. Він уточнив, що цією весною та влітку постраждали кілька десятків АЗС.