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Владельцев АЗС на Харьковщине могут обязать защитить свои объекты

Записано 16:51   20.07.2026
Виктория Яковенко
Владельцев АЗС на Харьковщине могут обязать защитить свои объекты Изображение, созданное ИИ

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона заявил, что вопрос защиты АЗС, которые стали в последнее время целями для РФ, могут рассмотреть на Совете обороны области.

«Мы уже не раз собирали собственников, представителей этого бизнеса. Возможно, будем рассматривать на этой или на следующей неделе на Совете обороны области вопросы обязательной защиты этих АЗС самими владельцами. Мы можем предоставить всю необходимую технологию», – анонсировал Синегубов.

Он отметил, что изменен алгоритм работы АЗС в регионе.

«И людей предупреждают во время воздушных тревог по поводу опасности пребывания на АЗС, и следим за тем, что некоторые операторы перестают отпускать топливо во время воздушных тревог. Конечно, это довольно тяжело, потому что Харьковщина постоянно под ударами, и все тревоги у нас реальные», — сказал начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 11 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области разрушены 74 АЗС. Часть из них пострадала еще в 2022 году. Он уточнил, что этой весной и летом пострадали несколько десятков АЗС.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 16:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона заявил, что вопрос защиты АЗС, которые стали в последнее время целями для РФ, могут рассмотреть на Совете обороны области.".