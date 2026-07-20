Live

Пограничнику с Харьковщины обещали побег в Молдову за $7000: подробности

Общество 15:28   20.07.2026
Виктория Яковенко
Пограничнику с Харьковщины обещали побег в Молдову за $7000: подробности

В пригороде Харькова правоохранители задержали днепрянина, который, по данным следствия, за $7000 пытался переправить пограничника в Молдову.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: 23-летний житель Днепра через Telegram организовывал схему незаконной переправки мужчин за границу. Одним из тех, кому он предложил свои «услуги», стал сотрудник пограничной службы, дислоцировавшийся в Купянском районе.

«За 7000 долларов фигурант пообещал вывезти его в Одесскую область, откуда тот должен был пешком пересечь государственную границу вне пунктов пропуска и попасть в Молдову. По словам подозреваемого, там мужчину должны были встретить местные пограничники и помочь с оформлением статуса беженца», — установили правоохранители.

16 июля фигурант встретился с «клиентом» в одном из населенных пунктов Чугуевского района и повез по маршруту, добавили в прокуратуре. Однако недалеко: в пригороде Харькова его задержали. У мужчины обнаружили оговоренную сумму средств, полученную от пограничника.

Днепрянину сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает до девяти лет тюрьмы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Днепрянин предлагал пограничнику с Харьковщины выезд за границу

Читайте также: Более полутысячи кустов конопли и мака нашли у жителя Харьковщины — НПУ

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 20 июля: обстрелы, ребенка достали из колодца
Новости Харькова — главное 20 июля: обстрелы, ребенка достали из колодца
20.07.2026, 15:33
Нужно принимать нестандартные решения — Терехов о подготовке к зиме (видео)
Нужно принимать нестандартные решения — Терехов о подготовке к зиме (видео)
19.07.2026, 22:04
Из колодца достали ребенка на Харьковщине: у мальчика – переохлаждение и ушибы
Из колодца достали ребенка на Харьковщине: у мальчика – переохлаждение и ушибы
20.07.2026, 12:45
Четверо погибших и почти полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ
Четверо погибших и почти полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ
20.07.2026, 08:51
На Харьковщине на час опаздывают пригородные электрички
На Харьковщине на час опаздывают пригородные электрички
20.07.2026, 07:20
Слухи об увольнении Сырского: Генштаб прокомментировал
Слухи об увольнении Сырского: Генштаб прокомментировал
20.07.2026, 16:08

Новости по теме:

20.07.2026
Очень много малых пехотных групп: что происходит на севере Харьковщины
20.07.2026
Более полутысячи кустов конопли и мака нашли у жителя Харьковщины — НПУ
20.07.2026
Ставил «видеоловушки» на деревьях: агента ФСБ поймали на Харьковщине — СБУ
20.07.2026
Из колодца достали ребенка на Харьковщине: у мальчика – переохлаждение и ушибы
20.07.2026
Пожилого мужчину атаковал российский БпЛА в Казачьей Лопани – Задоренко


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пограничнику с Харьковщины обещали побег в Молдову за $7000: подробности», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 15:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пригороде Харькова правоохранители задержали днепрянина, который, по данным следствия, за $7000 пытался переправить пограничника в Молдову.".