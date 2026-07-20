Пограничнику с Харьковщины обещали побег в Молдову за $7000: подробности

В пригороде Харькова правоохранители задержали днепрянина, который, по данным следствия, за $7000 пытался переправить пограничника в Молдову.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: 23-летний житель Днепра через Telegram организовывал схему незаконной переправки мужчин за границу. Одним из тех, кому он предложил свои «услуги», стал сотрудник пограничной службы, дислоцировавшийся в Купянском районе.

«За 7000 долларов фигурант пообещал вывезти его в Одесскую область, откуда тот должен был пешком пересечь государственную границу вне пунктов пропуска и попасть в Молдову. По словам подозреваемого, там мужчину должны были встретить местные пограничники и помочь с оформлением статуса беженца», — установили правоохранители.

16 июля фигурант встретился с «клиентом» в одном из населенных пунктов Чугуевского района и повез по маршруту, добавили в прокуратуре. Однако недалеко: в пригороде Харькова его задержали. У мужчины обнаружили оговоренную сумму средств, полученную от пограничника.

Днепрянину сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает до девяти лет тюрьмы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.