Ставил «видеоловушки» на деревьях: агента ФСБ поймали на Харьковщине — СБУ

Правоохранители установили, что житель Харьковщины корректировал вражеские обстрелы прифронтовых территорий с помощью замаскированных видеокамер.

Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил: российская спецслужба завербовала безработного из Чугуевского района. Как выяснило расследование, среди основных целей оккупантов были оперативные аэродромы ВСУ и огневые позиции украинской артиллерии, в частности РСЗО.

«Для выполнения агентурной задачи фигурант пешком обходил местность, чтобы обнаружить подразделения Сил обороны и «слить» их координаты врагу. Кроме этого, в случае обнаружения «нужных» объектов он должен был установить вблизи них скрытые видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужбистов», — установило следствие.

С помощью замаскированных устройств россияне надеялись в режиме реального времени отследить расположение украинских войск и скорректировать комбинированные удары.

Силовики вовремя разоблачили фигуранта и задокументировали, как он установил «видеоловушки» на деревьях вблизи объектов, которые, по его мнению, могли использовать СОУ. На финальном этапе операции мужчину задержали во время подготовки новой разведвылазки.

Во время обысков у него изъяли четыре смартфона, которые он постоянно менял для законспирированной связи с ФСБ и сбора разведданных.

Мужчине сообщили о подозрении в госизмене, добавили в Харьковской областной прокуратуре. Сейчас он находится в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.