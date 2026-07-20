24 «прилета» по Харькову за неделю: Терехов рассказал, чем били военные РФ

В течение недели с 13 по 19 июля военные РФ нанесли 24 удара по Харькову. Взрывы раздавались в семи районах города. Один человек погиб, ещё 20 пострадали, среди них — двое детей, сообщил мэр Игорь Терехов.

По данным департамента чрезвычайных ситуаций горсовета, всего за неделю в Харькове сирена звучала 62 раза, а воздушная тревога длилась почти 120 часов (119 часов 52 минуты) — фактически пять суток из семи. Для атак россияне применили:

FPV-дроны — 12 (еще два — без детонации);\

БпЛА типа «Шахед» — 5;

S-8000 «Бандероль» — 2;

Реактивный БпЛА типа «Шахед» — 1;

БпЛА типа «Молния» — 1;

КАБ — 1.

Мэр отметил, что более половины всех обстрелов россияне осуществили с помощью FPV-дронов, два из которых не взорвались. Под ударами были жилые дома, предприятия, дороги, заправки, объекты критической инфраструктуры и парковые зоны.

«Одним из самых тяжелых стал удар «Бандеролью» по проезжей части в минувшую пятницу. Взрыв произошел фактически вплотную к автомобилю, на котором в тот момент ехал мужчина. Он погиб», — напомнил Терехов.

Как сообщала МГ «Объектив», 11 раненых остаются в больнице после ракетного удара дроном-ракетой «Бандероль» по терминалу «Новой почты» под Харьковом. Такие данные привёл Руслан Врагов, руководитель больницы, куда госпитализировали пострадавших, в комментарии «Суспільному». Двое пациентов находятся в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом. «Прилет» в Новом Коротиче был в воскресенье. На месте погибли трое мужчин, ещё один вскоре скончался в больнице. В «Новой почте» отметили, что трое погибших — сотрудники предприятия, один — водитель компании-перевозчика.