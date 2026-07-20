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24 «прилета» по Харькову за неделю: Терехов рассказал, чем били военные РФ

Происшествия 17:46   20.07.2026
Елена Нагорная
24 «прилета» по Харькову за неделю: Терехов рассказал, чем били военные РФ

В течение недели с 13 по 19 июля военные РФ нанесли 24 удара по Харькову. Взрывы раздавались в семи районах города. Один человек погиб, ещё 20 пострадали, среди них — двое детей, сообщил мэр Игорь Терехов.

По данным департамента чрезвычайных ситуаций горсовета, всего за неделю в Харькове сирена звучала 62 раза, а воздушная тревога длилась почти 120 часов (119 часов 52 минуты) — фактически пять суток из семи. Для атак россияне применили:

  • FPV-дроны — 12 (еще два — без детонации);\
  • БпЛА типа «Шахед» — 5;
  • S-8000 «Бандероль» — 2;
  • Реактивный БпЛА типа «Шахед» — 1;
  • БпЛА типа «Молния» — 1;
  • КАБ — 1.

Мэр отметил, что более половины всех обстрелов россияне осуществили с помощью FPV-дронов, два из которых не взорвались. Под ударами были жилые дома, предприятия, дороги, заправки, объекты критической инфраструктуры и парковые зоны.

«Одним из самых тяжелых стал удар «Бандеролью» по проезжей части в минувшую пятницу. Взрыв произошел фактически вплотную к автомобилю, на котором в тот момент ехал мужчина. Он погиб», — напомнил Терехов.

Как сообщала МГ «Объектив», 11 раненых остаются в больнице после ракетного удара дроном-ракетой «Бандероль» по терминалу «Новой почты» под Харьковом. Такие данные привёл Руслан Врагов, руководитель больницы, куда госпитализировали пострадавших, в комментарии «Суспільному». Двое пациентов находятся в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом. «Прилет» в Новом Коротиче был в воскресенье. На месте погибли трое мужчин, ещё один вскоре скончался в больнице. В «Новой почте» отметили, что трое погибших — сотрудники предприятия, один — водитель компании-перевозчика.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 17:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение недели с 13 по 19 июля военные РФ нанесли 24 удара по Харькову. Один человек погиб, ещё 20 пострадали, среди них — двое детей.".