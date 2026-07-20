В больнице после удара по пригороду остаются 11 человек, один крайне тяжелый
Руслан Врагов, руководитель больницы, куда госпитализировали пострадавших после удара по терминалу Новой почты в пригороде Харькова, рассказал «Суспільному» о состоянии людей.
По его словам, в больнице остаются 11 пострадавших.
«Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом. Остальные пациенты имеют травмы средней степени тяжести, их состояние стабильное», – передают корреспонденты «Суспільного».
Напомним, об ударе по пригороду Харькова начальник ХОВА проинформировал в 12:00 19 июля. Сразу было известно о погибших и большом количестве пострадавших. Из-за опасности временно перекрывали Киевскую трассу — от Песочина до Люботина. Вскоре стало известно, что враг трижды попал по территории Харьковского инновационного сортировочного терминала Новой почты. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В результате удара погибли четверо людей, еще 20 – ранены, 12 из них госпитализированы.