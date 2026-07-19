Трое погибших, раненые: РФ атаковала пригород Харькова 19 июля (обновляется)

Начальник ХОВА Олег Синегубов 19 июля сообщил о трагических последствиях российского удара под Харьковом.

Дополнено в 12:34. Количество пострадавших из-за «прилетов» в пригороде Харькова возросло до 16.

«В настоящее время в больницы доставлены девять пострадавших, трое — в тяжелом состоянии», — сообщил начальник ХОВА.

12:09. «Враг атаковал пригород Харькова. По предварительной информации, в результате «прилетов» три человека погибли, еще 13 — пострадали. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — написал Синегубов днем 19 июля.

Когда именно был «прилет», начальник ХОВА не уточнил. Перед этим в Харькове объявили воздушную тревогу — в 11:41. ВС ВСУ информировали о БпЛА, который летел в сторону Балаклеи.

Тем временем мониторинговые каналы предупреждали об угрозе «Бандероли» — как раз для пригорода.