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Из-за опасности перекрыли Киевскую трассу на Харьковщине (схема объезда)

Харьков 12:28   19.07.2026
Оксана Горун
Из-за опасности перекрыли Киевскую трассу на Харьковщине (схема объезда)

Киевскую трассу перекрыли на участке от Песочина до Люботина днем 19 июля. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В связи с ситуацией в сфере безопасности временно ограничено движение всех транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Движение перекрыто на участке км 459+316 – км 472+945 (от населенного пункта Песочин до населенного пункта Люботин). Объезд указанного участка осуществляется по утвержденной схеме временной организации дорожного движения», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП.

О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.

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Отметим, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о трагических последствиях «прилета» под Харьковом. В пригороде погибли три человека, пострадали 13. Куда именно пришелся удар, Синегубов не сообщил. Напомним, последний раз Киевскую трассу между Песочином и Люботином перекрывали, когда российские «Шахеды» атаковали склады «Новой почты» в районе Коротича.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2026 в 12:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевскую трассу перекрыли на участке от Песочина до Люботина днем 19 июля. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области".