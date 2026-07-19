Делают ли сетки на АЗС в Харькове их более безопасными — ответ Терехова

После серии российских ударов по АЗС в Харькове, часть заправок затянули антидроновыми сетками. Уже есть прецедент, когда это помогло, рассказал в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Хочу поблагодарить сегодня наших владельцев автозаправочных станций, которые обустраивают их сетками. Сегодня у нас уже был случай, когда сетка спасала автозаправочную станцию ​​города Харькова«, — отметил Терехов.

Он сообщил, что АЗС в Харькове продолжают работать, дефицита топлива нет.

«Что касается паники, то никакой паники нет. Дефицита топлива тоже нет. Автозаправочные станции работают», — констатировал Харьковский городской голова.

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Терехов подчеркнул, что россияне ударами по АЗС преследуют не только цель создать дефицит топлива, но и запугать людей. И эта проблема характерна далеко не только для Харькова.

«Я вчера находился в Полтавской области, в Полтаве, и встречался с владельцами АЗС, с предпринимателями. Задавали вопросы и в Полтаве. То есть, эта проблематика есть не только в Харькове, а по всей Украине. И сегодня государство должно поддержать наши автозаправочные станции. Поскольку когда было очень тяжело, наши АЗС поддерживали нас, в первые дни войны, предоставляли бесплатное топливо и для нашей коммунальной техники, и для бойцов ВСУ. И сегодня государство должно их поддержать, и это очень важно. Очень важно, чтобы были установлены сетки, очень важно сделать так, чтобы были сертифицированные укрытия для операторов АЗС и для людей, приезжающих на автозаправочную станцию, и в случае, когда раздается воздушная тревога, им будет где спрятаться и сохранить свою жизнь», — высказал мнение мэр.