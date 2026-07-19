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СОУ контратакуют в районе Волчанска, есть успехи — Коваленко (видео)

Фронт 23:12   19.07.2026
Оксана Горун
СОУ контратакуют в районе Волчанска, есть успехи — Коваленко (видео) Скриншот

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что Силы обороны Украины (СОУ) заставили некоторые подразделения РФ отступить на Харьковщине.

«Украинские войска не только сейчас улучшили по некоторым участкам Юга свое положение и восстановили позиции, а также и в районе Волчанска появляется информация о том, что Силы обороны Украины контратакуют. И таким образом заставили некоторые российские подразделения отойти с некоторых позиций — не буду говорить, где именно. Речь о таком квадрате: Прилипка, Графское, Симиновка, Цегельное, Лиман. Именно в этом квадрате россияне пытаются расширить зону контроля и по некоторым участкам им удалось закрепиться. Силы обороны Украины соответствующим образом совершили контратакующие действия. И это касается почти всей линии боестолкновения. Везде есть локации, где Силы обороны Украины имеют возможность контратаковать», — сказал Коваленко в обзоре на Oboz.ua 19 июля.

Видео: Oboz.ua

Коваленко также отметил, что на состоянии фронта в ближайшее время может сказаться переброска россиянами подразделений беспилотных систем «Рубикон» для защиты теневого танкерного флота в Азовском море. О передислокации 200 расчетов «Рубикона» накануне сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди («Мадяр»).

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«Дело в том, что подразделения «Рубикон», особенно 200 расчетов, – это достаточно серьезный ресурс, серьезная сила. «Рубикон» считается элитой российских оккупантов и перекидывается именно туда, где нужно решать довольно сложные задачи и, соответственно, даже действовать несколько креативнее среднестатистического российского «кирзача». И «Рубикону» это удается.
Поэтому о чем мы можем сейчас говорить? Мы можем говорить о том, что по линии боестолкновения действительно могут в некоторых локациях возникнуть такие ситуации, когда улучшится ситуация с налетами и ударами на уровне малого неба. То есть у Сил обороны Украины будет возможность контратаки свои еще усилить. И не просто систематизировать, а в какой-то момент даже увеличить, интенсифицировать», — дал прогноз обозреватель.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2026 в 23:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что Силы обороны Украины (СОУ) заставили некоторые подразделения РФ отступить на Харьковщине".