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Четверо погибших и почти полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ

Украина 08:51   20.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Четверо погибших и почти полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате обстрелов РФ на Харьковщине погибло четверо людей, еще 48 – пострадали.

«В г. Изюм пострадали 23 человека, в том числе испытал острую реакцию на стресс однолетний мальчик; в пос. Новый Коротич погибли мужчины 24, 25, 45 и 62 лет, пострадали 20 человек; в г. Харьков ранена 51-летняя женщина; возле пос. Большой Бурлук получал острую реакцию на стресс 56-летний мужчина; в пос. Слатино Дергачевской громады ранен 61-летний мужчина; в г. Купянск получил взрывные ранения 38-летний мужчина; в с. Сенек Купянской громады ранен 52-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • четыре ракеты;
  • РСЗО;
  • КАБ;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • семь fpv-дронов;
  • 57 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 08:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате обстрелов РФ на Харьковщине погибло четверо людей, еще 48 – пострадали.".