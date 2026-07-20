Четверо погибших и почти полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате обстрелов РФ на Харьковщине погибло четверо людей, еще 48 – пострадали.

«В г. Изюм пострадали 23 человека, в том числе испытал острую реакцию на стресс однолетний мальчик; в пос. Новый Коротич погибли мужчины 24, 25, 45 и 62 лет, пострадали 20 человек; в г. Харьков ранена 51-летняя женщина; возле пос. Большой Бурлук получал острую реакцию на стресс 56-летний мужчина; в пос. Слатино Дергачевской громады ранен 61-летний мужчина; в г. Купянск получил взрывные ранения 38-летний мужчина; в с. Сенек Купянской громады ранен 52-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

четыре ракеты;

РСЗО;

КАБ;

БпЛА типа «Герань-2»;

четыре БпЛА типа «Молния»;

семь fpv-дронов;

57 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.