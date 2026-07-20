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Четверо загиблих та майже півсотні постраждалих за добу через удари РФ

Україна 08:51   20.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Четверо загиблих та майже півсотні постраждалих за добу через удари РФ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок обстрілів РФ на Харківщині загинуло четверо людей, ще 48 – постраждали.

У м. Ізюм постраждали 23 людини, зокрема зазнав гострої реакції на стрес однорічний хлопчик; у сел. Новий Коротич загинули чоловіки 24, 25, 45 і 62 років, постраждали 20 людей; у м. Харків поранено 51-річну жінку; біля сел. Великий Бурлук зазнав гострої реакції на стрес 56-річний чоловік; у сел. Слатине Дергачівської громади поранено 61-річного чоловіка; у м. Куп’янськ зазнав вибухових поранень 38-річний чоловік; у с. Сеньок Куп’янської громади поранено 52-річного чоловіка”, – написав начальник ХОВА.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • чотири ракети;
  • РСЗВ;
  • КАБ;
  • БпЛА типу “Герань-2”;
  • чотири БпЛА типу «Молния»;
  • сім fpv-дронів;
  • 57 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 08:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок обстрілів РФ на Харківщині загинуло четверо людей, ще 48 – постраждали.".