Четверо загиблих та майже півсотні постраждалих за добу через удари РФ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок обстрілів РФ на Харківщині загинуло четверо людей, ще 48 – постраждали.

“У м. Ізюм постраждали 23 людини, зокрема зазнав гострої реакції на стрес однорічний хлопчик; у сел. Новий Коротич загинули чоловіки 24, 25, 45 і 62 років, постраждали 20 людей; у м. Харків поранено 51-річну жінку; біля сел. Великий Бурлук зазнав гострої реакції на стрес 56-річний чоловік; у сел. Слатине Дергачівської громади поранено 61-річного чоловіка; у м. Куп’янськ зазнав вибухових поранень 38-річний чоловік; у с. Сеньок Куп’янської громади поранено 52-річного чоловіка”, – написав начальник ХОВА.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

чотири ракети;

РСЗВ;

КАБ;

БпЛА типу “Герань-2”;

чотири БпЛА типу «Молния»;

сім fpv-дронів;

57 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.