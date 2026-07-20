З колодязя дістали дитину на Харківщині: у хлопчика – переохолодження й забої

Трагедія ледь не сталася на Харківщині – у Валках рятувальники дістали з дворового колодязя 4-річного хлопчика, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Інформацію про подію надзвичайники отримали сьогодні, 20 липня, зазначили в ГУ ДСНС в Харківській області.

За даними Синєгубова, дитину з переохолодженням і забоями вже шпиталізували. Також по хлопчика вирушила бригада “швидкої”, щоб перевезти його до лікарні Харкова.

“Прошу всіх батьків бути особливо уважними. Не залишайте дітей без нагляду навіть на кілька хвилин, пояснюйте їм правила безпечної поведінки та звертайте увагу на потенційно небезпечні місця», – звернувся начальник ХОВА.

Нагадаємо, в Харкові загинув трирічний хлопчик. 19 липня близько 16:25 правоохоронці отримали повідомлення про падіння дитини з вікна п’ятого поверху багатоквартирного будинку в Салтівському районі. Від отриманих травм хлопчик загинув. На момент трагедії у квартирі перебували 29-річна мати дитини та її 7-річний син.