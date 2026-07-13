Сьогодні 13 липня 2026: яке свято та день в історії

13 липня 1772 року Джеймс Кук почав перше в історії кругосвітнє плавання із заходу на схід. Цього дня 1870 року Отто фон Бісмарк випустив Емську депешу, яка спровокувала франко-пруську війну. У 1930-му стартував перший Чемпіонат світу з футболу. У 1947-му країни Європи прийняли “план Маршалла”. А у 1973-му вийшов перший альбом гурту “Queen”. У 2024-му російська армія завдала ракетного удару по селищу Буди в Харківському районі.

Свята та пам’ятні дати 13 липня

13 липня – Міжнародний день гірських порід.

Другий понеділок липня – це Міжнародний день міських дзвонарів.

Також сьогодні: День музики в перукарнях, Міжнародний день головоломки.

13 липня в історії

13 липня 1772 року британський мореплавець Джеймс Кук розпочав своє навколосвітнє плавання. То була друга експедиція Кука. Докладніше.

13 липня 1870 року Отто фон Бісмарк розіслав з Бад-Емса по дворах Європи телеграму, що увійшла в історію як “Емська депеша”. Докладніше.

13 липня 1930 року розпочався перший чемпіонат світу з футболу. Приймав змагання Уругвай. Докладніше.

13 липня 1940 року народився український дисидент та політв’язень, член Української Гельсінської групи Іван Сокульський. Докладніше.

13 липня 1947 року під час Паризької конференції міністри закордонних справ 16 країн західної Європи погодилися ухвалити план відновлення, що увійшов до історії як “план Маршалла”. Докладніше.

13 липня 1973 року вийшов перший альбом гурту “Queen”. Докладніше.

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13 липня 2024 року російська армія завдала ракетного удару по селищу Буди в Харківському районі. Ворог застосував тактику повторного удару, витримавши паузу між атакою першої та другою ракетами “Іскандер М”. У результаті друга прилетіла, коли на місце вже прибули рятувальники та поліціянти. Докладніше.

Церковне свято 13 липня

13 липня – собор архангела Гавриїла. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо зозуля кує, то літо видасться довгим і жарким, а якщо мовчить, то сніг випаде рано.

Якщо коропи пішли на дно водойми – буде негода.

Що не можна робити 13 липня

Категорично заборонено нешанобливо ставитися до хліба: викидати його залишки або змітати крихти на підлогу.

Не можна байдикувати та довго спати.

Не можна брехати – обман обов’язково розкриється.