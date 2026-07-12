Свириденко залишила посаду прем’єр-міністра. Новим може стати Терехов?

У своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Юлія Свириденко написала про фактичне закінчення свого шляху на посаді глави уряду. Її пост зʼявився після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

У повідомленні вона також написала про зміни, які необхідні для посилення роботи уряду, виклики, що стоять перед державою та подальші кроки.

“Вдячна Президенту за довіру та високу оцінку роботи нашої команди. Пишаюся тим, що мала честь очолювати Уряд у найскладніший період новітньої історії України”, – додала Свириденко.

Водночас за даними джерела видання “Українська правда” на посаду прем’єр-міністра на цей час претендують чотири кандидати. Серед них мер Харкова – Ігор Терехов. Розглядають кандидатури:

Сергія Корецького – голову правління “Нафтогазу” та директора “Укрнафти”;

Дениса Шмигаля – міністра енергетики;

Михайла Федорова – міністра оборони;

Ігоря Терехова – мера Харкова.

Тим часом у своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський повідомив, що вже зустрівся з усіма згаданими кандидатами. А після зустрічі з Тереховим він написав наступне:

“Ми обговорили, як налаштована взаємодія між центральною та обласними і місцевими владами, ключові потреби наших громад і перспективи виконання тих рішень, які готуються. Плани стійкості мають бути реалізовані якнайшвидше. Досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений і на інші наші міста та громади”.

Тим часом нардеп Ярослав Железняк прогнозує: новим прем’єр-міністром, ймовірно, стане Сергій Корецький.

“Скажімо так, якщо годину тому я давав шансам Корецького на посаду Прем’єра 95%… то вже 99%”, – написав Железняк.