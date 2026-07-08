Сьогодні 8 липня 2026: яке свято та день в історії

8 липня 52 року до н.е. заведено вважати датою заснування Парижа. У 1709-му відбулася Полтавська битва, в якій українці разом зі шведами вийшли проти московитів Петра I. У 1973-му народився Валерій Залужний, а в 1839-му – Джон Рокфеллер. У 1994-му помер Кім Ір Сен – людина, яка зробила Північну Корею такою, якою вона є зараз. У 2023-му командири оборони “Азовсталі” повернулися з Туреччини до України. У 2024-му РФ завдала масованого ракетного удару по Україні, в тому числі – по лікарні Охматдит у Києві.

Свята та пам’ятні дати 8 липня

8 липня у світі – Всесвітній день боротьби з харчовою алергією.

Також сьогодні: День бодіарту.

8 липня в історії

8 липня 52 р. до н. е. заведено вважати датою заснування Парижа. Докладніше.

8 липня (за старим стилем – 27 червня) 1709 року сталася трагічна для шведської армії Карла XII та козаків українського гетьмана Івана Мазепи битва під Полтавою. Докладніше.

8 липня 1839 року народився перший доларовий мільярдер світу Джон Рокфеллер. На момент смерті його статки становили 1,4 млрд доларів США. Докладніше.

8 липня 1973 року народився колишній Головнокомандувач ЗСУ та Герой України Валерій Залужний. Докладніше.

8 липня 1994 року помер Кім Ір Сен – людина, яка зробила Північну Корею такою, якою вона є зараз. Докладніше.

8 липня 2023 року герої оборони “Азовсталі” повернулися з Туреччини до України. Докладніше.

8 липня 2024 року росіяни здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. Під ударами були: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов’янськ, Краматорськ. Серед цілей, які ворог вразив у столиці – дитяча лікарня Охматдит. Докладніше.

Церковне свято 8 липня

8 липня вшановують пам’ять великомученика Прокопія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 8 липня стоїть спека, то в наступні 40 днів буде спекотно.

Якщо земля вранці суха, то і в серпні буде сухо.

Якщо ранкова роса до полудня не висохла, то буде похолодання.

Що не можна робити 8 липня

Не можна починати нові справи, міняти роботу чи вирушати в дорогу.

Не можна лінуватися. Цей день ідеально підходить для фізичної праці.

Не можна купатися у відкритих водоймах.