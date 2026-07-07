По Харкову вдарили чотири КАБи, пошкоджені лікарні – Терехов (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що у місті зафіксували влучання чотирьох КАБів. Він розповів про наслідки ударів.

«Одна людина загинула. Крім цього, пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, вибиті вікна, розтрощений дах, пошкоджені автівки. Крім цього дуже постраждали лікарняні заклади – це два лікарняних заклади, які надають медичні послуги харків’янам», – розповів міський голова.

Наслідки «прильотів» наразі усувають комунальники.

Відео: телеграм-канал «Харків 1654»

Нагадаємо, вдень 7 липня Харків зазнав двох атак КАБами. Найстрашніші наслідки мав удар по Шевченківському району близько 14:30. Одна людина загинула. Станом на 16:30 було відомо про 20 постраждалих. Серед них – четверо дітей, писав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Також внаслідок цієї атаки горіли автівки та зазнали пошкоджень житлові будинки, поінформував мер Ігор Терехов. Менш ніж за годину росіяни завдали повторного удару КАБами.