КАБи вдарили по Харкову: загиблий, серед постраждалих – діти (доповнюється)

Вибухи було чутно в Харкові після 14:30.

Доповнено о 15:28. Через удар РФ по Шевченківському району постраждали 11 людей, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов. Серед них – троє дітей з однієї родини: 9-річна дівчинка і хлопчики 7 та 4 років. У них – гостра реакція на стрес.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, постраждали 13 людей.

Доповнено о 15:14. Чотирьох людей шпиталізували після удару по Шевченківському району, двоє з них – у важкому стані, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 15:06. Одна людина загинула внаслідок удару по Шевченківському району. Є згорілі авто та пошкоджені будинки, пише мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 15:01. Кількість постраждалих у Шевченківському районі внаслідок ударів КАБ зросла до шістьох, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 14:44. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, пише мер Ігор Терехов.

14:36. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання трьох ворожих КАБів по Шевченківському району. Наслідки уточнюються.

Новина буде доповнюватися.

Нагадаємо, за минулий тиждень у Харкові зафіксували 24 обстріли. Мер Ігор Терехов повідомив, що «вибухи лунали майже скрізь»: у Холодногірському, Шевченківському, Київському, Основ’янському, Новобаварському, Слобідському, Салтівському та Індустріальному районах. Згідно зі статистикою Терехова, ворог атакував місто КАБами, FPV-дронами, БпЛА типу «Італмас», «шахедами» (був і реактивний) та БпЛА типу «Молния». Пошкоджень зазнали житлові будинки, приватний сектор, дороги та цивільна інфраструктура. Постраждали 74 особи, зокрема семеро дітей. Троє мешканців загинули – 15-річний хлопець та дві випускниці ХНМУ.